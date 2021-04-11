Короткометражный фильм о лудоманах сняли в Актау

- Это просто история, каких немало как в нашей стране, так и по всему СНГ. Многие из нас не понаслышке знают, что это такое, и как молодые ребята попадают в эту яму. Хотелось показать боль родных и разочарование друзей, таким людям обычно никто не может помочь, и все отворачиваются, кроме самых близких и родных. Говорят, что лудомания наравне с наркоманией, - поделился Бауыржан Асылбаев.

- Даже долговая яма, кредиты многих толкают на суицид, некоторые просто начинают пить, кто-то может и становится наркоманом, а кто-то может пойти воровать, и конец у всех печальный, - подытожил Бауыржан Асылбаев.

Премьера короткометражки под названием «Игра» прошла в минувший вторник, 6 апреля.По словам режиссёра, из-за пандемии многие могли потерять работу, страдает малый бизнес, доходы отдельных слоёв населения значительно снизились. Это толкает некоторых людей на авантюры, которые приводят в никуда.