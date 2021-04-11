Пассажиры не могут вылететь в Актау из Шымкента

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По словам пассажиров, ожидающих вылет в Актау в аэропорту Шымкента, задержка рейса произошла по непонятным им причинам.



- Самолёт должен был вылететь в 12:30. В итоге рейс переносили пять раз. Обещают, что вылетим сегодня в 23:00. В аэропорту Шымкента находятся беременные, пассажиры с детьми. Авиакомпания не оказывает никакую помощь. Выдали только воду и то со скандалом, - сообщает пассажирка авиарейса Шымкент-Актау Нургуль.







По словам Нургуль, представители авиакомпании SCAT не объясняют причины задержки.



- Самолёт, на котором мы должны вылететь в Актау, даже не находится в аэропорту Шымкента, - добавила девушка.



В авиакомпании SCAT прокомментировали ситуацию.



- Вылет рейса Шымкент-Актау был запланирован на 17:30. При проведении предполётной подготовки, выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. Представители компании работают с пассажирами. Вылет запланирован на 23:00 времени Нур-Султана. Безопасность пассажиров является для нас приоритетом, - прокомментировали в авиакомпании.



В авиакомпании отметили, что пассажирам предоставят горячие напитки. Запланировано прибытие резервного воздушного судна.



