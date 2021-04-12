Электричество отключат в 1 и 5 микрорайонах Актау

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Электроэнергию планируют отключить сегодня и завтра, 12 и 13 апреля, с 14:00 до 17:00. Как сообщили в ГКП «АУЭС», это необходимо для проведения планово-предупредительного ремонта.



Ремонт в 1 микрорайоне проведут сегодня, 12 апреля, и обесточены будут жилые дома №2, 3, 4, 5, 6, магазины «Океан», «Людмила», «Нурдана», «Эконом», «Адил», аптека в доме №2, салон красоты в доме №5 и кафе «Кузнечик».



Работы в 5 микрорайоне запланированы на завтра, 13 апреля. Под ограничение попадут жилые дома №29, 31, 32, 35, магазин «Пульс» и здание областной филармонии.