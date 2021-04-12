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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:59

Просмотров: 358

Активисток в Актау задержали за попытку провести пикет в поддержку политзаключённых

Двух активисток из Актау задержали сотрудники полиции за то, что они попытались провести одиночный пикет с требованием освободить политических заключённых согласно резолюции Европейского парламента. Об этом сообщает радио «Азаттык».

Кадр из видеоматериала
Актауских активисток задержали вчера, 11 апреля. На Шолпан Жанзакову и Улболсын Турдиеву, правозащитниц из объединения Femina Virtute, составили административные протоколы после того, как они попытались провести мирный пикет в поддержку политзаключённых, как сообщает радио «Азаттык».

На видео, которое распространялось в социальных сетях, видно, что одна из активисток держала плакат на английском языке с призывом освободить политических заключённых и остановить экспансию Китая. По их словам, ранее они подали в городской акимат уведомление о намерении выйти на пикет, но местные власти отказали им, объяснив это ограничениями в связи с пандемией.

Сотрудник управления внутренней политики и представитель прокуратуры, которые прибыли в сопровождении людей в штатском, потребовали прекратить мероприятие, заявив, что акция незаконна. По сообщениям других правозащитников, обеих женщин доставили в полицейский участок, где на них составили административный протокол, а спустя пять часов отпустили.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области информацию о задержании комментировать не стали, но представители областного суда сообщили, что сегодня, 12 апреля, состоится рассмотрение дела активисток в суде. Им вменяют нарушение 488 статьи Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан – «Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний».

Воскресная акция состоялась в преддверии сегодняшнего визита в Казахстан Анн Линде, министра иностранных дел Швеции и действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая сейчас проводит турне по странам Центральной Азии. В её планы входят встречи с должностными лицами и представителями активистских организаций. Пресс-служба ОБСЕ сообщила, что переговоры будут сосредоточены на укреплении сотрудничества между ОБСЕ и странами Центральной Азии и поддержке осуществления государствами-участниками своих обязательств по ОБСЕ.

Правозащитные организации критикуют руководство страны за преследование оппозиционных активистов и задержания участников мирных митингов. Закон о мирных собраниях, который обязывает активистов подавать уведомления в местные органы власти перед проведением акций протеста, не соответствует Конституции Казахстана и не соответствует международным стандартам.

Европарламент в резолюции от 11 февраля 2021 года о ситуации с правами человека в Казахстане призвал власти страны незамедлительно освободить и полностью реабилитировать всех политических заключённых, прекратить все политически мотивированные дела, а также положить конец «всем формам произвольного задержания, репрессий и преследований». Правозащитники и активисты многократно обращали внимание на то, что спустя два месяца с момента принятия резолюции эти пункты все ещё не выполнены.

Казахстанские правозащитники утверждают, что на сегодняшний день в стране насчитывается 28 политзаключённых и 265 преследуемых по политическим мотивам. Власти Казахстана отрицают их существование и отвергают обвинения в преследовании инакомыслящих и несогласных.




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Комментарии ( 2 )

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крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 18:16
Вот к таким т.н. сотрудникам, кушается и спится как? Ах да, у безсовестного мозга все в жизни бывает chih

Безззаконие вот с таких людей начинается, которым задание блевотные дают и они их исполняют. У кого совесть есть, он просто не станет в таких местах работать.
 
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  • крякозя́бр
 Icore (Посетители) Сегодня, 18:08
Разве по закону можно задерживать за мирный ОДИНОЧНЫЙ пикет?

Ах, да забыл где живём...
 
 

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