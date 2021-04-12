Активисток в Актау задержали за попытку провести пикет в поддержку политзаключённых

Кадр из видеоматериала
Актауских активисток задержали вчера, 11 апреля. На Шолпан Жанзакову и Улболсын Турдиеву, правозащитниц из объединения Femina Virtute, составили административные протоколы после того, как они попытались провести мирный пикет в поддержку политзаключённых, как сообщает радио «Азаттык».
На видео, которое распространялось в социальных сетях, видно, что одна из активисток держала плакат на английском языке с призывом освободить политических заключённых и остановить экспансию Китая. По их словам, ранее они подали в городской акимат уведомление о намерении выйти на пикет, но местные власти отказали им, объяснив это ограничениями в связи с пандемией.
Сотрудник управления внутренней политики и представитель прокуратуры, которые прибыли в сопровождении людей в штатском, потребовали прекратить мероприятие, заявив, что акция незаконна. По сообщениям других правозащитников, обеих женщин доставили в полицейский участок, где на них составили административный протокол, а спустя пять часов отпустили.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области информацию о задержании комментировать не стали, но представители областного суда сообщили, что сегодня, 12 апреля, состоится рассмотрение дела активисток в суде. Им вменяют нарушение 488 статьи Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан – «Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний».
Воскресная акция состоялась в преддверии сегодняшнего визита в Казахстан Анн Линде, министра иностранных дел Швеции и действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая сейчас проводит турне по странам Центральной Азии. В её планы входят встречи с должностными лицами и представителями активистских организаций. Пресс-служба ОБСЕ сообщила, что переговоры будут сосредоточены на укреплении сотрудничества между ОБСЕ и странами Центральной Азии и поддержке осуществления государствами-участниками своих обязательств по ОБСЕ.
Правозащитные организации критикуют руководство страны за преследование оппозиционных активистов и задержания участников мирных митингов. Закон о мирных собраниях, который обязывает активистов подавать уведомления в местные органы власти перед проведением акций протеста, не соответствует Конституции Казахстана и не соответствует международным стандартам.
Европарламент в резолюции от 11 февраля 2021 года о ситуации с правами человека в Казахстане призвал власти страны незамедлительно освободить и полностью реабилитировать всех политических заключённых, прекратить все политически мотивированные дела, а также положить конец «всем формам произвольного задержания, репрессий и преследований». Правозащитники и активисты многократно обращали внимание на то, что спустя два месяца с момента принятия резолюции эти пункты все ещё не выполнены.
Казахстанские правозащитники утверждают, что на сегодняшний день в стране насчитывается 28 политзаключённых и 265 преследуемых по политическим мотивам. Власти Казахстана отрицают их существование и отвергают обвинения в преследовании инакомыслящих и несогласных.
На видео, которое распространялось в социальных сетях, видно, что одна из активисток держала плакат на английском языке с призывом освободить политических заключённых и остановить экспансию Китая. По их словам, ранее они подали в городской акимат уведомление о намерении выйти на пикет, но местные власти отказали им, объяснив это ограничениями в связи с пандемией.
Сотрудник управления внутренней политики и представитель прокуратуры, которые прибыли в сопровождении людей в штатском, потребовали прекратить мероприятие, заявив, что акция незаконна. По сообщениям других правозащитников, обеих женщин доставили в полицейский участок, где на них составили административный протокол, а спустя пять часов отпустили.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области информацию о задержании комментировать не стали, но представители областного суда сообщили, что сегодня, 12 апреля, состоится рассмотрение дела активисток в суде. Им вменяют нарушение 488 статьи Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан – «Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний».
Воскресная акция состоялась в преддверии сегодняшнего визита в Казахстан Анн Линде, министра иностранных дел Швеции и действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая сейчас проводит турне по странам Центральной Азии. В её планы входят встречи с должностными лицами и представителями активистских организаций. Пресс-служба ОБСЕ сообщила, что переговоры будут сосредоточены на укреплении сотрудничества между ОБСЕ и странами Центральной Азии и поддержке осуществления государствами-участниками своих обязательств по ОБСЕ.
Правозащитные организации критикуют руководство страны за преследование оппозиционных активистов и задержания участников мирных митингов. Закон о мирных собраниях, который обязывает активистов подавать уведомления в местные органы власти перед проведением акций протеста, не соответствует Конституции Казахстана и не соответствует международным стандартам.
Европарламент в резолюции от 11 февраля 2021 года о ситуации с правами человека в Казахстане призвал власти страны незамедлительно освободить и полностью реабилитировать всех политических заключённых, прекратить все политически мотивированные дела, а также положить конец «всем формам произвольного задержания, репрессий и преследований». Правозащитники и активисты многократно обращали внимание на то, что спустя два месяца с момента принятия резолюции эти пункты все ещё не выполнены.
Казахстанские правозащитники утверждают, что на сегодняшний день в стране насчитывается 28 политзаключённых и 265 преследуемых по политическим мотивам. Власти Казахстана отрицают их существование и отвергают обвинения в преследовании инакомыслящих и несогласных.