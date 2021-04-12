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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:12

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Решение проблемы: Жителей Кызылтобе призывают подключиться к водопроводу

Жителей села Кызылтобе и других населённых пунктов Мунайлинского района призвали подключиться к водопроводу. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Кадр из видеоматериала
В связи с проблемой водоснабжения в селе Кызылтобе в пресс-службе акима Мангистауской области жителей призвали подключиться к водопроводу.

- На сегодняшний день 86 процентов питьевой воды в районе подаётся через водопровод. Для того, чтобы в жилых массивах Айракты, Бесшокы и селе Кызылтобе не возникало проблем с водой, жителям необходимо подключиться к водопроводу, - сообщили в пресс-службе.

По словам представителей акимата, для подключения водопровода необходимо провести трубу с улицы в придомовой резервуар хранения, а на входе обязательно установить водомер. Помимо этого, гражданам нужно заключить договор о предоставлении услуг с государственным коммунальным предприятием «Мангистау жылу».

- После того, как 50-70 процентов жителей подпишут договоры, в дома начнут подавать воду, - добавили в пресс-службе.

Подробности по подключению водопровода можно узнать по следующим номерам телефона: 8 (702) 547-98-43 (для села Кызылтобе), 8 (7292) 46-23-49.



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