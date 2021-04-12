Решение проблемы: Жителей Кызылтобе призывают подключиться к водопроводу

Кадр из видеоматериала

В связи с проблемой водоснабжения в селе Кызылтобе в пресс-службе акима Мангистауской области жителей призвали подключиться к водопроводу.



- На сегодняшний день 86 процентов питьевой воды в районе подаётся через водопровод. Для того, чтобы в жилых массивах Айракты, Бесшокы и селе Кызылтобе не возникало проблем с водой, жителям необходимо подключиться к водопроводу, - сообщили в пресс-службе.



По словам представителей акимата, для подключения водопровода необходимо провести трубу с улицы в придомовой резервуар хранения, а на входе обязательно установить водомер. Помимо этого, гражданам нужно заключить договор о предоставлении услуг с государственным коммунальным предприятием «Мангистау жылу».



- После того, как 50-70 процентов жителей подпишут договоры, в дома начнут подавать воду, - добавили в пресс-службе.



Подробности по подключению водопровода можно узнать по следующим номерам телефона: 8 (702) 547-98-43 (для села Кызылтобе), 8 (7292) 46-23-49.