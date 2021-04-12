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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 72

Предельную цену на яйца установили в Мангистау

В Мангистау установили предельную стоимость десятка яиц. Ценовые ограничения будут действовать в течение 90 дней. Об этом сообщила Жанна Токбаева, руководитель регионального управления предпринимательства и торговли.

Иллюстративное фото с сайта fotolia.com
Предельную стоимость десятка яиц в Мангистауской области установили сроком на 90 дней.

- В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары постановлением акимата Мангистауской области от 9 апреля 2021 года №80 сроком на 90 календарных дней утверждена предельная розничная цена на «Яйцо куриное I категории, 10 штук» - 453 тенге, - сообщила Жанна Токбаева.

Предпринимателям, которые превысят данное ограничение, грозит штраф в размере 100 месячных расчётных показателей (МРП) – 291700 тенге, в соответствии со статьёй 202 Кодекса РК об административных правонарушениях. Если подобное нарушение будет зафиксировано вновь, то размер штрафа увеличится до 200 МРП.

Для справки:

Статья 202. Превышение размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары

1. Превышение субъектами внутренней торговли размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары в соответствии с законодательством Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

3. Недоведение администратором торгового рынка до сведения субъектов внутренней торговли размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары на торговых рынках в письменной форме влечет предупреждение.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.



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