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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:58

Просмотров: 1437

Вопреки коронавирусу и закону! В отеле Rixos Актау состоялся концерт казахстанской группы

Пользователи Сети возмутились тому, что казахстанская группа «Ирина Кайратовна» дала концерт в отеле Rixos Water World в Актау. Ранее коллектив выпускал песни и клипы с призывом соблюдать карантинные ограничения. Об этом сообщает информационное агентство NewTimes.kz.

Коллаж из кадров видеоматериала
Видеозапись с выступления группы, которое прошло 10 апреля, опубликовали в социальных сетях. Комментаторы высмеяли поведение артистов, которые до этого записали несколько треков в поддержку самоизоляции и соблюдения коронавирусных ограничений, в том числе композицию «Сиди дома». Клип на песню «5000» показывает абсурдность салюта на День города в Нур-Султане во время вспышки заболевания коронавирусом, как передаёт информационное агентство NewTimes.kz.

«Сиди дома, не гуляй?», «У мониторинговой группы был выходной?», «Было бомба! 2 тыс. человек. Билет по 30 тыс тенге, ночь на двоих – 80 тыс тенге! Мест в гостинице не было», «В клипе высмеивают чиновников, которые устроили салют во время пандемии, сами во время волны короны устроили концерт, клоуны», – писали пользователи Сети.

Проведение концерта подтверждает в том числе рекламная публикация в официальном аккаунте отеля Rixos Water World в социальных сетях.

Вопреки коронавирусу и закону! В отеле Rixos Актау состоялся концерт казахстанской группы


Согласно данным пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, по данному факту никого к ответственности не привлекали. Газиз Надуев, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, сообщил, что наказывать будут только тогда, когда мониторинговая группа предоставит соответствующие документы о нарушении карантинных мер.

На данный момент Мангистауская область находится в «жёлтой зоне» по распространению COVID-19. Всё ещё действует постановление главного санврача региона, которое запрещает проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, банкетов, свадеб, юбилеев, в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Постановление также обязует департамент полиции организовать патрулирование для контроля соблюдения введённых дополнительных ограничений, таких как заполняемость по количеству сидячих посадочных мест и масочный режим в общественном транспорте, проведение массовых мероприятий, свадеб.

- При выявлении нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований, незамедлительно принимать соответствующие административные меры, – указано в постановлении.




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Комментарии ( 5 )

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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 22:09
Риксос жёстко забил на все правила.
 
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618965450 (Посетители) Сегодня, 21:42
cas277cas, И он там был, мед, пиво пил...
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:53
Что на это скажет наш страшный борец с вирусом Газиз Надуев?Можно его комментарий в развернутом виде в студию!!!!!
 
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yuriy.v (Посетители) Сегодня, 20:23
"Всё звери равны, но некоторые равнее"
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 20:09
Это особая зона))), не возмущайтесь.
 
 

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