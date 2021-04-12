Вопреки коронавирусу и закону! В отеле Rixos Актау состоялся концерт казахстанской группы

Коллаж из кадров видеоматериала
Видеозапись с выступления группы, которое прошло 10 апреля, опубликовали в социальных сетях. Комментаторы высмеяли поведение артистов, которые до этого записали несколько треков в поддержку самоизоляции и соблюдения коронавирусных ограничений, в том числе композицию «Сиди дома». Клип на песню «5000» показывает абсурдность салюта на День города в Нур-Султане во время вспышки заболевания коронавирусом, как передаёт информационное агентство NewTimes.kz.
«Сиди дома, не гуляй?», «У мониторинговой группы был выходной?», «Было бомба! 2 тыс. человек. Билет по 30 тыс тенге, ночь на двоих – 80 тыс тенге! Мест в гостинице не было», «В клипе высмеивают чиновников, которые устроили салют во время пандемии, сами во время волны короны устроили концерт, клоуны», – писали пользователи Сети.
Проведение концерта подтверждает в том числе рекламная публикация в официальном аккаунте отеля Rixos Water World в социальных сетях.
Согласно данным пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, по данному факту никого к ответственности не привлекали. Газиз Надуев, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, сообщил, что наказывать будут только тогда, когда мониторинговая группа предоставит соответствующие документы о нарушении карантинных мер.
На данный момент Мангистауская область находится в «жёлтой зоне» по распространению COVID-19. Всё ещё действует постановление главного санврача региона, которое запрещает проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, банкетов, свадеб, юбилеев, в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей.
Постановление также обязует департамент полиции организовать патрулирование для контроля соблюдения введённых дополнительных ограничений, таких как заполняемость по количеству сидячих посадочных мест и масочный режим в общественном транспорте, проведение массовых мероприятий, свадеб.
- При выявлении нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований, незамедлительно принимать соответствующие административные меры, – указано в постановлении.
«Сиди дома, не гуляй?», «У мониторинговой группы был выходной?», «Было бомба! 2 тыс. человек. Билет по 30 тыс тенге, ночь на двоих – 80 тыс тенге! Мест в гостинице не было», «В клипе высмеивают чиновников, которые устроили салют во время пандемии, сами во время волны короны устроили концерт, клоуны», – писали пользователи Сети.
Проведение концерта подтверждает в том числе рекламная публикация в официальном аккаунте отеля Rixos Water World в социальных сетях.
Согласно данным пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, по данному факту никого к ответственности не привлекали. Газиз Надуев, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, сообщил, что наказывать будут только тогда, когда мониторинговая группа предоставит соответствующие документы о нарушении карантинных мер.
На данный момент Мангистауская область находится в «жёлтой зоне» по распространению COVID-19. Всё ещё действует постановление главного санврача региона, которое запрещает проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, банкетов, свадеб, юбилеев, в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей.
Постановление также обязует департамент полиции организовать патрулирование для контроля соблюдения введённых дополнительных ограничений, таких как заполняемость по количеству сидячих посадочных мест и масочный режим в общественном транспорте, проведение массовых мероприятий, свадеб.
- При выявлении нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований, незамедлительно принимать соответствующие административные меры, – указано в постановлении.