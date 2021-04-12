Школьники собрали КамАЗ мусора на Караколе

Волонтёрский отряд эко-патруля «Хранители озера Караколь» общественной организации «Маңғыстау табиғаты», состоящий из учеников НИШ и лицея Кызылтобе Мунайлинского района, собрал на Караколе мусор, которым получилось наполнить кузов КамАЗа.Традиционный субботник организовал Адильбек Козыбаков, член Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии, в рамках ежегодной Международной природоохранной акции «Марш парков». Мероприятие поддержал региональный экологический совет по Мангистауской области Казахстанской ассоциации «Ecojer», региональная ассоциация неправительственных организаций Западного Казахстана «Табиғи орта», Устюртский государственный природный заповедник и Товарищество с ограниченной ответственностью «МАЭК-Казатомпром».По словам Бахытгуль Жаксылыковой, координатора по экологии НИШ, ученики школы уже не первый год участвуют в уборке мусора.- Наша школа уже шестой год сотрудничает с Устюртским заповедником и экологическими неправительственными организациями. При содействии специалистов дети занимаются научными проектами по различным темам, в том числе в сфере сохранения биоразнообразия, – подчеркнула Бахытгуль Жаксылыкова.После субботника школьники смогли понаблюдать за птицами, обитающими на Караколе, через бинокли и подзорные трубы.