«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 12 Апреля
+20...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.4 KZT
  • €1 = 515.83 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 21:06

Просмотров: 263

Школьники собрали КамАЗ мусора на Караколе

Группа школьников собрала полный кузов КамАЗа бытовых и строительных отходов неподалёку от озера Караколь, части Каракия-Каракольского государственного зоологического заказника республиканского значения. Об этом сообщили в Назарбаев Интеллектуальной школе (НИШ).

Фото предоставили в пресс-службе Назарбаев Интеллектуальной школы
Волонтёрский отряд эко-патруля «Хранители озера Караколь» общественной организации «Маңғыстау табиғаты», состоящий из учеников НИШ и лицея Кызылтобе Мунайлинского района, собрал на Караколе мусор, которым получилось наполнить кузов КамАЗа.

Традиционный субботник организовал Адильбек Козыбаков, член Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии, в рамках ежегодной Международной природоохранной акции «Марш парков». Мероприятие поддержал региональный экологический совет по Мангистауской области Казахстанской ассоциации «Ecojer», региональная ассоциация неправительственных организаций Западного Казахстана «Табиғи орта», Устюртский государственный природный заповедник и Товарищество с ограниченной ответственностью «МАЭК-Казатомпром».

По словам Бахытгуль Жаксылыковой, координатора по экологии НИШ, ученики школы уже не первый год участвуют в уборке мусора.

- Наша школа уже шестой год сотрудничает с Устюртским заповедником и экологическими неправительственными организациями. При содействии специалистов дети занимаются научными проектами по различным темам, в том числе в сфере сохранения биоразнообразия, – подчеркнула Бахытгуль Жаксылыкова.

После субботника школьники смогли понаблюдать за птицами, обитающими на Караколе, через бинокли и подзорные трубы.

Школьники собрали КамАЗ мусора на Караколе

Школьники собрали КамАЗ мусора на Караколе

Школьники собрали КамАЗ мусора на Караколе

Школьники собрали КамАЗ мусора на Караколе



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 22:33
Недавно же собирали. Кто-то опять навёз?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика