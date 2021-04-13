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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:55

Просмотров: 325

Фильм о коррупции снимут в Актау с участием известных казахстанских актеров

Ведущие актеры фильма «Хотя бы в кино» рассказали, что основные локации съемок – Алматы и Актау, - сообщается на сайте «Бродвей».

Съемки фильма «Хотя бы в кино». Фото brod.kz
Главные роли в фильме играют Кайрат Адилгерей («Аким»), Даурен Сергазин («Брат или брак»), Айбар Тангыт («Папа поневоле») и Гульназ Жоланова («Бизнес по-казахски»).

Также в фильме заняты Кабдол Тилеков, Толепберген Байсакалов, Ашим Ахметов, Кылышбек Касымбек, Асхат Тугельбаев и Канат Кунгужинов.

Режиссером выступает Тимур Дулатов. Фильм в жанре приключенческой комедии. Оператор - Асылхан Мельдебеков.

Основные локации съемок – Алматы и Актау.

Картину планируется выпустить в прокат осенью этого года.

По словам Кайрата Адилгерея, он играет в фильме акима-коррупционера, который пустил не по назначению деньги на строительство новой больницы.

- На самом деле – это старая больница. Деньги на ремонт аким прикарманил себе. И теперь он сам попадает в эту больницу в качестве пациента, и вот тут-то начинается весь сыр-бор, - говорит актер.

А вот звезда «Бизнеса по-казахски», актриса Гульназ Жоланова пробует себя в новой роли.

- Если честно, до этого в разных интервью, в беседах с режиссерами я говорила об этом, что хочу сыграть роль антагониста или отрицательного персонажа. И, кажется, меня, наконец-то, услышали, - поделилась актриса.

Картина расскажет историю чиновника, который выигрывает тендер на строительство больницы мирового уровня. Но, как обычно у нас заведено, он не выполняет свои обещания и тратит деньги не по назначению. Его проверяют соответствующие органы, на него заводят дело, и он начинает искать выход из ситуации.



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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
 Око (Посетители) Сегодня, 10:27
Вторая часть - как распилили деньги на строительство завода для изготовления вакцины, оснащения провизорных и чиновник-коррупционер и вся его семья помирают в муках от короновируса. Вот это будет хит!

всё вижу
 
 

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