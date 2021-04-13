Фильм о коррупции снимут в Актау с участием известных казахстанских актеров

Съемки фильма «Хотя бы в кино». Фото brod.kz
Главные роли в фильме играют Кайрат Адилгерей («Аким»), Даурен Сергазин («Брат или брак»), Айбар Тангыт («Папа поневоле») и Гульназ Жоланова («Бизнес по-казахски»).
Также в фильме заняты Кабдол Тилеков, Толепберген Байсакалов, Ашим Ахметов, Кылышбек Касымбек, Асхат Тугельбаев и Канат Кунгужинов.
Режиссером выступает Тимур Дулатов. Фильм в жанре приключенческой комедии. Оператор - Асылхан Мельдебеков.
Основные локации съемок – Алматы и Актау.
Картину планируется выпустить в прокат осенью этого года.
По словам Кайрата Адилгерея, он играет в фильме акима-коррупционера, который пустил не по назначению деньги на строительство новой больницы.
- На самом деле – это старая больница. Деньги на ремонт аким прикарманил себе. И теперь он сам попадает в эту больницу в качестве пациента, и вот тут-то начинается весь сыр-бор, - говорит актер.
А вот звезда «Бизнеса по-казахски», актриса Гульназ Жоланова пробует себя в новой роли.
- Если честно, до этого в разных интервью, в беседах с режиссерами я говорила об этом, что хочу сыграть роль антагониста или отрицательного персонажа. И, кажется, меня, наконец-то, услышали, - поделилась актриса.
Картина расскажет историю чиновника, который выигрывает тендер на строительство больницы мирового уровня. Но, как обычно у нас заведено, он не выполняет свои обещания и тратит деньги не по назначению. Его проверяют соответствующие органы, на него заводят дело, и он начинает искать выход из ситуации.
Также в фильме заняты Кабдол Тилеков, Толепберген Байсакалов, Ашим Ахметов, Кылышбек Касымбек, Асхат Тугельбаев и Канат Кунгужинов.
Режиссером выступает Тимур Дулатов. Фильм в жанре приключенческой комедии. Оператор - Асылхан Мельдебеков.
Основные локации съемок – Алматы и Актау.
Картину планируется выпустить в прокат осенью этого года.
По словам Кайрата Адилгерея, он играет в фильме акима-коррупционера, который пустил не по назначению деньги на строительство новой больницы.
- На самом деле – это старая больница. Деньги на ремонт аким прикарманил себе. И теперь он сам попадает в эту больницу в качестве пациента, и вот тут-то начинается весь сыр-бор, - говорит актер.
А вот звезда «Бизнеса по-казахски», актриса Гульназ Жоланова пробует себя в новой роли.
- Если честно, до этого в разных интервью, в беседах с режиссерами я говорила об этом, что хочу сыграть роль антагониста или отрицательного персонажа. И, кажется, меня, наконец-то, услышали, - поделилась актриса.
Картина расскажет историю чиновника, который выигрывает тендер на строительство больницы мирового уровня. Но, как обычно у нас заведено, он не выполняет свои обещания и тратит деньги не по назначению. Его проверяют соответствующие органы, на него заводят дело, и он начинает искать выход из ситуации.