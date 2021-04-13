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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:41

Просмотров: 515

Мангистау стал лидером по количеству сделок с жильем

За март в Мангистау заключили 9 852 жилищные сделки. По данным Бюро национальной статистики РК,количество операций купли-продажи жилья в регионе увеличилось на 48,4 процента. Об этом сообщается на сайте «Крыша».

Фото из архива
По данным сайта «Крыша», в марте в РК выросло количество сделок с жильём. Казахстанцы заключили 52 673 операции купли-продажи. Это на 28,2 процента больше, чем в феврале. Из 52 673 сделок 40 098 пришлись на квартиры, 12 575 — на дома.

Мангистау стал лидером по количеству сделок с жильем


В марте Мангистауская область заняла первое место в Казахстане по числу сделок с жильем. За месяц в регионе заключили 9 852 сделки. На втором месте Нур-Султан - 6 524 сделки, а замыкает тройку лидеров Алматы – 6 481 договор. Наименьшее количество операций — в Северо-Казахстанской (687), Жамбылской (1142) и Кызылординской (1209) областях.

По данным Бюро национальной статистики РК, максимальный прирост отмечен в Атырауской (+66,3 процента), Актюбинской (+50,6 процента) и Мангистауской (+48,4 процента) областях. В Алматы и Шымкенте динамика менее значительная: +16,4 и +17,9 процента соответственно. В Нур-Султане зафиксировано снижение (—0,8 процента).

Мангистау стал лидером по количеству сделок с жильем


Относительно марта 2020 года количество сделок в РК выросло в 2,4 раза.

Максимальный рост произошёл в Мангистауской (в 8,9 раза), Атырауской (в 5,5 раза) и Кызылординской (в 2,8 раза) областях. Единственный регион с отрицательной годовой динамикой — СКО (—6,7 процента).

Мангистау стал лидером по количеству сделок с жильем



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