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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:07

Просмотров: 475

В Мангистауской области остро не хватает мусорных контейнеров

На очередном аппаратном совещании аким Мангистауской области Серикбай Трумов подверг критике работу по санитарной очистке населенных пунктов региона. По его словам, акимы городов и районов не могут наладить работу по обеспечению чистоты.

Фото из архива
По данным пресс-службы акима региона, в результате космического мониторинга в регионе выявлено более 140 мест со стихийными свалками. В пригороде Актау - 69, в Мунайлинском районе – 56, в Тупкараганском районе – восемь, в Каракиянском районе – семь и в Мангистауском районе – одна свалка.

По информации руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Дуйсена Кусбекова, причиной беспорядочного выброса мусора является дефицит контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (ТБО).

Услугами по сбору и вывозу отходов в регионе занимается 21 учреждение. Но 80 процентов услуг по вывозу ТБО в областном центре обеспечивает ТОО «Каспий Оперейтинг».

- В настоящее время охват мусорными контейнерами по всей области составляет 41 процент. Не хватает порядка 16 819 штук. Для решения наболевшей проблемы в этом году выделены дополнительные средства. На них будут приобретены контейнеры для Актау и Жанаозена, - сказал Дуйсен Кусбеков.

В Мангистауской области имеется семь полигонов, соответствующих санитарным требованиям и 16 свалок временного размещения (расположены в семи селах Мангистауского района и девяти селах Бейнеуского района).

Глава Мангистауской области Серикбай Трумов раскритиковал работу по санитарной очистке.

В Мангистауской области остро не хватает мусорных контейнеров


- На санитарную очистку территорий выделяются большие средства. Однако, пока результатов не вижу. Дворы, села, районы в прямом смысле переполнены мусором. Вместе с четкой организацией этих работ мы должны призывать жителей соблюдать чистоту, - сказал Серикбай Трумов.



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Комментарии ( 4 )

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smotritel (Посетители) Сегодня, 17:43
в Актау состояние нормальное, в районах и Жанаозене труба вообще
 
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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 17:03
Почему сумму выделяемых средств не озвучили? Боитесь вызвать негодование населения огромной суммой заботы о них? Если мусоровозов больше не станет, то так и будет продолжаться, почему с обслуживающих организаций не спросить за мусор на улицах города? Можно бесконечно увеличивать количество мусорных баков, выделяя деньги на их покупку, а толку?
 
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  • non_alcoholic
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:35
Надо бороться с коррупцией и кумовством в акимате!!!

Для решения наболевшей проблемы в этом году выделены дополнительные средства. На них будут приобретены контейнеры для Актау и Жанаозена

Это проблему нехватки контейнеров не решит...
Деньги попросту разтащат!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 16:35
Дефицит - дефицитом, но если мусоровоз приезжает раз в несколько дней (к примеру, 1-й мкрн.), то увеличением контейнеров немного добъёшься...
Плюс, бродячий скот - снова по городу начали бродить коровы, которые в поисках еды попросту вытаскивают мусор из мусорных контейнеров и раскидывают его.
 
 

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