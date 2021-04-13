В Мангистауской области остро не хватает мусорных контейнеров

По данным пресс-службы акима региона, в результате космического мониторинга в регионе выявлено более 140 мест со стихийными свалками. В пригороде Актау - 69, в Мунайлинском районе – 56, в Тупкараганском районе – восемь, в Каракиянском районе – семь и в Мангистауском районе – одна свалка.По информации руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Дуйсена Кусбекова, причиной беспорядочного выброса мусора является дефицит контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (ТБО).Услугами по сбору и вывозу отходов в регионе занимается 21 учреждение. Но 80 процентов услуг по вывозу ТБО в областном центре обеспечивает ТОО «Каспий Оперейтинг».- В настоящее время охват мусорными контейнерами по всей области составляет 41 процент. Не хватает порядка 16 819 штук. Для решения наболевшей проблемы в этом году выделены дополнительные средства. На них будут приобретены контейнеры для Актау и Жанаозена, - сказал Дуйсен Кусбеков.В Мангистауской области имеется семь полигонов, соответствующих санитарным требованиям и 16 свалок временного размещения (расположены в семи селах Мангистауского района и девяти селах Бейнеуского района).Глава Мангистауской области Серикбай Трумов раскритиковал работу по санитарной очистке.- На санитарную очистку территорий выделяются большие средства. Однако, пока результатов не вижу. Дворы, села, районы в прямом смысле переполнены мусором. Вместе с четкой организацией этих работ мы должны призывать жителей соблюдать чистоту, - сказал Серикбай Трумов.