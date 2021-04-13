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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:26

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Наибольшее количество пенсионных накоплений использовали жители Мангистауской области

Наибольшее количество исполненных заявлений по снятию пенсионных накоплений принадлежит жителям Мангистауской области (18 процентов), далее следует Алматы (17,13 процента) и Нур-Султан (13,8 процента). Об этом сообщается на сайте Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ).

Фото из архива
По состоянию на 8 апреля 2021 года на спецсчета казахстанцев, открытых в банках - уполномоченных операторах, а также управляющим инвестиционным портфелем из ЕНПФ поступило более 1,031 триллиона тенге.

Наибольшее количество исполненных заявлений принадлежит жителям Мангистауской области (18 процентов).

- Деньги вкладчики и получатели ЕНПФ используют на улучшение жилищных условий. При этом, согласно заявкам вкладчиков (получателей), поступивших в ЕНПФ от уполномоченных операторов, порядка 33,5 процента полученных сумм планируется направить на приобретение жилья без ипотеки (полный выкуп), порядка 30 процентов - на погашение задолженности по ипотечному займу, более 23 процентов сумм направляются на уступку близким родственникам, сообщается на сайте ЕНПФ.

Средняя сумма выплат, поступившая на специальные счета вкладчиков, составляет более пяти миллионов тенге.

- На лечение казахстанцы уже получили более 3,5 миллиарда тенге. В среднем по одному заявлению на лечение переводится порядка одного миллиона тенге пенсионных накоплений. Больше всего поступивших заявлений исполнено в Алматы (20,9 процента), Нур-Султане (17,5 процента) и в Атырауской области (8,05 процента), - отмечается на сайте ЕНПФ.

По данным фонда, по состоянию на 8 апреля управляющим инвестиционным портфелем (УИП) переведено порядка 2,3 миллиарда тенге пенсионных активов. Исполнено 947 заявлений из 1265 поступивших. Средняя сумма перевода УИП составляет порядка 2,4 миллиона тенге.

- Наиболее активно присоединяются к инвестированию пенсионных накоплений путем выбора УИП алматинцы (порядка 40 процентов поданных и исполненных заявлений) и жители столицы (более 21 процента), - сообщает ЕНПФ.



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