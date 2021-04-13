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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 17:39

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Серикбай Трумов поздравил мангистаусцев с наступлением месяца Рамадан

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов в своем поздравлении отметил, что в священный месяц Рамадан важно оказать помощь тем, кто в этом нуждается.

Фото из архива Lada.kz
Глава региона поздравил жителей Мангистауской области с наступлением праздника Рамадан, который начался сегодня, 13 апреля.

- Уважаемые земляки! Я поздравляю с наступлением священного месяца Рамадан. В этот месяц для каждого мусульманина очень важно уделить время духовному развитию, заботе о близких и родных, а также для оказания помощи тем, кто в этом нуждается. Этот год очень особенный - 30-летие независимости нашей страны. Пусть укрепится единство и сплоченность наших граждан, - отметил Серикбай Трумов.

В управлении по делам религий Мангистауской области попросили жителей региона воздержаться от посещения мест скопления людей.

- В связи с эпидемиологической ситуацией просим всех жителей области соблюдать карантинные меры. Меры предосторожности - залог здоровья. Поэтому мы считаем, что все молитвы нужно совершать дома. В течение месяца Рамадан мы будем следить за мечетями и ситуацией, - сообщил Максатбек Маханбетов, руководитель управления.

Ранее сообщалось о том, что духовное управление мусульман Казахстана призвало строго соблюдать санитарные требования во время проведения молитв и ифтаров во время священного месяца Рамадан.

- Просим пожилых и несовершеннолетних воздержаться от посещения мечетей и молиться дома, пока ситуация не стабилизируется. Духовное управление мусульман Казахстана продолжит проводить онлайн-проповеди, рубрику вопросы и ответы в течение месяца Рамадан. Чтение Корана также будет проводиться дистанционно. Вы можете получить ответы на свои вопросы через Интернет, послушать онлайн-проповеди и участвовать в добрых делах, не выходя из дома. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы еще раз предлагаем лучший способ подать фитр-садака и закят в режиме онлайн по проекту, который мы реализовали в прошлом году, - отметил верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

В 2021 году Рамадан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Ночь Ляйлятуль-Кадр, или Ночь предопределения (Кадыр тун), выпадает с 8 на 9 мая. Первый день Ораза Айт выпадает на 13 мая. Праздник Ораза Айт знаменует окончание священного для всей мусульманской уммы (общины) месяца смирения и поста – Рамадан.



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