Новый международный рейс в Грузию планируют запустить из Актау

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По данным авиакомпании, со 2 мая прямые беспосадочные рейсы шесть раз в неделю начнут осуществляться в Кутаиси из Актау, Атырау и Нур-Султана.



- Получив в марте два воздушных судна, мы пополнили нашу маршрутную сеть еще несколькими международными рейсами. Выбор Грузии и Кутаиси был не случайным – это географически удобно расположенный город, всего в 2-3 часах езды от Батуми и Черного моря, что гораздо ближе, чем Тбилиси. И мы очень надеемся, что, запланировав свои отпуска заранее, казахстанцы смогут получить большое удовольствие как от солнечной и вкусной Грузии, так и от полета на FlyArystan. Безусловным плюсом является и то, что эта прекрасная возможность достанется жителям трех регионов, а также близлежащих городов, которым мы предложим стыковочные рейсы в Кутаиси, - поделилась новостью Жанар Жайлауова, коммерческий директор казахстанского лоукостера.



Стоимость рейсов по направлению Актау-Кутаиси-Актау начинается от 24 999 тенге или 59 долларов за перелет в один конец. Регулярные рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам.



Для справки:

Стоимость перелета в один конец включает одну ручную кладь весом не более пяти кг (56*23*36 см). Приобретая дополнительные услуги в тарифных пакетах, пассажиры смогут сэкономить до 60 процентов.

Согласно последнему Постановлению №59 Главного Санитарного врача на транспорте Республики Казахстан, с 14 апреля 2021 г. на рейсы из/в Казахстан допускаются пассажиры с отрицательным результатом ПЦР на COVID-19 со сроком не более трех суток с даты выдачи, а также с наличием средств индивидуальной защиты - масок и перчаток. В случае отсутствия теста пассажир не будет допущен на рейс.