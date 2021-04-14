Остерегайтесь теплового удара! Отопление отключат выборочно в Актау

- В связи с ходатайством руководителей объектов образования и здравоохранения, продолжить отпуск тепла для больниц, дошкольных и образовательных учреждений до особого распоряжения. ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «КЖСА» продолжить отпуск тепла до особого распоряжения, откорректировать режим работы тепловых сетей в соответствии с измененными условиями теплоснабжения и горячего водоснабжения города, - распорядились в акимате.



Руководителям жилищно-эксплуатационных организаций в городском акимате сообщили об отключении подачи тепла на основные отопительные приборы в многоквартирных жилых домах города 15 апреля.При этом продолжится отпуск тепла через полотенцесушители и теплообменники на горячее теплоснабжение (ГВС). В домах, где полотенцесушители отсутствуют – организуют циркуляцию через тепловые узлы концевых домов по веткам.По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в ближайшие дни составит 18°С тепла.