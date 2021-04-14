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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:46

Просмотров: 1387

Остерегайтесь теплового удара! Отопление отключат выборочно в Актау

Подачу тепла приостановят в многоквартирные жилые дома, в то время как больницам, дошкольным и образовательным учреждениям продолжат отпуск тепла, сообщили в пресс-службе городского акимата.

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Руководителям жилищно-эксплуатационных организаций в городском акимате сообщили об отключении подачи тепла на основные отопительные приборы в многоквартирных жилых домах города 15 апреля.

При этом продолжится отпуск тепла через полотенцесушители и теплообменники на горячее теплоснабжение (ГВС). В домах, где полотенцесушители отсутствуют – организуют циркуляцию через тепловые узлы концевых домов по веткам.

- В связи с ходатайством руководителей объектов образования и здравоохранения, продолжить отпуск тепла для больниц, дошкольных и образовательных учреждений до особого распоряжения. ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «КЖСА» продолжить отпуск тепла до особого распоряжения, откорректировать режим работы тепловых сетей в соответствии с измененными условиями теплоснабжения и горячего водоснабжения города, - распорядились в акимате.


По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в ближайшие дни составит 18°С тепла.

Остерегайтесь теплового удара! Отопление отключат выборочно в Актау



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Комментарии ( 6 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:27
Когда наружная температура воздуха доходит до+ 25С тепла,а в квартире соответственно все +32С и это по настоящему испытания не для слабонервных...и это уже по настоящему субтропики ....блин....
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 17:16
Переезжаем в Жанаозен. Там горячая и отопление отдельно проведены. По-человечески.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • jokerok
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:30
Цитата: Абвгд
Отключение горячей воды тоже ожидать?

Да-да,теперь готовьте тазики,у кого нет бойлера draznilka
 
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zhanino (Посетители) Сегодня, 16:28
проблема Актау, если отключают отопление, то и горячая вода отключается автоматом, нельзя ли сделать так, чтобы горячая вода не зависила от отопления
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 16:19
Отключение горячей воды тоже ожидать? У нас Веть типа тупиковая система и если отключают отопление то и горячая вода перестаёт течь из крана горячей, течёт холодной либо вообще не течёт.
 
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  • Daisy
 koronavirus (Посетители) Сегодня, 16:04
Дома не возможно сидеть, отключите отопление. У меня в квартире все окны открыты. И так тепло не дешево стоит, за что мы платим деньги?
 
 

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