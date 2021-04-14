Работают 25 прививочных кабинетов: Провакцинировано около 9000 человек в Мангистау

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По информации пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, 13 апреля І компонентом вакцины привиты 920 человек.



В медицинской клинике «Нейрон» - 80, в здании Ассамблеи народа Казахстана (АНК) - 35, в Мунайлинской ЦРБ - 70, в Мангистауской ЦРБ - 10, в Бейнеуской ЦРБ - 30, в Тупкараганской ЦРБ - 40, в Актауской городской поликлинике №1 - 140, в Актауской городской поликлинике №2 - 60, в Жетыбайской сельской больнице - 10, в медицинской клинике «Сенім» - 40, в медицинской клинике «Ясин» - 85, в ТОО «МАЭК» - 135, в медицинской клинике «Медикер плюс» - 80, в медицинской клинике «Еркемед» - 15, в «Sofie Medgroup» - 20.



ІI компонентом вакцины 13 апреля привиты 15 человек. В Актауской городской поликлинике №2 - 10, в медицинской клинике «Нейрон» - 5.



С начала вакцинации по области общее количество привитых І компонентом составляет - 8863 человека. Остаток данной вакцины - 11380 доз. ІІ компонентом привиты 1137 человек. Осталось 8160 доз вакцин.



По данным на 14 апреля в регионе функционируют 25 прививочных кабинетов. Сделать прививку в одном из них может любой житель вне зависимости от района, в котором он проживает.



Вакцинация проводится только после предварительного медицинского осмотра врачом.



Процедура является бесплатной.