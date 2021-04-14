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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:42

Просмотров: 341

Работают 25 прививочных кабинетов: Провакцинировано около 9000 человек в Мангистау

С начала вакцинации по области привиты І компонентом 8863 человека, ІІ компонентом — 1137. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения региона.

Фото из доступных источников
По информации пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, 13 апреля І компонентом вакцины привиты 920 человек.

В медицинской клинике «Нейрон» - 80, в здании Ассамблеи народа Казахстана (АНК) - 35, в Мунайлинской ЦРБ - 70, в Мангистауской ЦРБ - 10, в Бейнеуской ЦРБ - 30, в Тупкараганской ЦРБ - 40, в Актауской городской поликлинике №1 - 140, в Актауской городской поликлинике №2 - 60, в Жетыбайской сельской больнице - 10, в медицинской клинике «Сенім» - 40, в медицинской клинике «Ясин» - 85, в ТОО «МАЭК» - 135, в медицинской клинике «Медикер плюс» - 80, в медицинской клинике «Еркемед» - 15, в «Sofie Medgroup» - 20.

ІI компонентом вакцины 13 апреля привиты 15 человек. В Актауской городской поликлинике №2 - 10, в медицинской клинике «Нейрон» - 5.

С начала вакцинации по области общее количество привитых І компонентом составляет - 8863 человека. Остаток данной вакцины - 11380 доз. ІІ компонентом привиты 1137 человек. Осталось 8160 доз вакцин.

По данным на 14 апреля в регионе функционируют 25 прививочных кабинетов. Сделать прививку в одном из них может любой житель вне зависимости от района, в котором он проживает.

Вакцинация проводится только после предварительного медицинского осмотра врачом.

Процедура является бесплатной.



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Комментарии ( 4 )

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  • Кинст
  • serega111777
 Daisy (Посетители) Сегодня, 16:27
Мы просто утром в 8-30 подошли в поликлинику № 1. В регистратуре назвали кабинеты куда нужно пройти для прививки. Заполнили анкету, прошли осмотр до прививки. Прививают группой по 5 человек. Получили прививку 1-го компонента. 30 минут под наблюдением врача и все можно быть свободным. Через 3 недели прививка 2-ым компонентом
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 16:15
Вакцинация бесплатно. А предварительный медецинский осмотр сколько стоит?
 
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  • Кинст
 Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 15:54
Кинст,
мы публиковали ранее график работы прививочных пунктов!
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 15:49
Как можно узнать график работы прививочного кабинета в городской поликлинике 7 мкр.? Во сколько открывается, закрывается, номер кабинета? Нужно ли заранее приходить, к примеру, чтобы занять очередь... По справочному телефону 1356 (взят на сайте этого ГКП) дозвониться невозможно, просто не поднимают трубку
 
 

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