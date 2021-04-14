Семейный парк строят на побережье в Актау

В ноябре 2020 года был дан старт второму этапу развития курортной зоны Актау. В рамках этого в течение двух лет предусматривается реализация крупных инвестиционных проектов на сумму более 400 миллиардов тенге. Все эти проекты направлены на развитие туристического потенциала региона.В настоящее время ведется строительство объектов компании «Tethys International Hub Ltd». Объем инвестиций по этим проектам составил более 202 миллиардов тенге. Вместе они предусматривают создание 1380 рабочих мест.Первым на очереди идет тематический парк развлечений. Планируется создание масштабного парка для семейного отдыха с водными, наземными и воздушными аттракционами. На территории будут расположены три крупных аттракциона и большое количество мелких. В центральной зоне появится фонтан, рестораны продовольственные киоски и фудкорт.В среднем планируется посещение порядка 4,5 тысяч человек в день. По словам инициаторов проекта, цены в развлекательном парке будут доступными для населения. Сдача парка запланирована на июль текущего года.Наряду с этим в курортной зоне появится гольф-клуб и гольф-отель на 300 мест.А для любителей шопинга будет построен торговый центр. Здание центра будет выполнено в стиле древнего городища.Курортную зону вдоль береговой линии будет объединять прогулочная зона протяженностью 2,5 километра и шириной 11 метров. Она будет предназначена как для пеших прогулок, так и для велосипедистов.Следующим по очереди расположится жилой комплекс корпорации «BI Group». Он будет состоять из вилл и апартаментов. Также на территорию в 15 гектаров войдет гостиница на 200 номеров с бассейном и амфитеатром. Всего в проект под названием «Aktau Riviera» и 4-звездочный отель инвесторами планируется вложить 59 миллиардов тенге. На сегодняшний день строится одна очередь из вилл, которые планируют сдать к началу лета, и апартаментов, которые построят до апреля следующего года. Гостиницу по плану введут в эксплуатацию через год.Также на берегу Каспия, в 20 км от Актау, появится жилой комплекс «AQUALINA RESORT» из апарт-отеля, вилл, таунхаусов и апартаментов на площади в 10 гектаров. Инвестор – компания Bazis-A. Сроки реализации - 2021-2022 годы. По словам застройщиков, это также большая возможность для казахстанцев инвестировать в курортную недвижимость, жить и отдыхать на берегу моря.На создание инфраструктуры выделено 17 миллиардов тенге. В итоге завершен первый этап строительства - проложено 10,5 километра электросетей, 31 километр дорог, 56 километров водопровода и 58 километров газопровода.