Владелец караоке набросился с кулаками на мониторинговую группу в Актау

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По данным телеканала, ревизоры вместе с журналистами проверяли, все ли кафе и рестораны соблюдают карантинные ограничения. Обнаружили незаконно работающий караоке-бар и попытались зафиксировать нарушение на видео. Но тут владелец набросился с кулаками на оператора.
Эти кадры успел снять пострадавший телевизионщик.
По словам пострадавшего, агрессивный сотрудник караоке напал сзади, выхватил и разбил дорогую технику.
- Он нанёс мне удар локтем по лицу и выхватил видеокамеру. Вернул он мне её спустя два часа, когда участковый инспектор, который был в составе группы, вызвал дополнительный наряд полиции, - рассказал видеооператор Абай Жанысбаев.
Тем временем у представителя караоке-бара свои претензии к проверяющим. По его словам, во время визита кто-то из них сломал жалюзи. А нападение назвал надуманным. Мужчина пояснил: «не знал, что человек с камерой заявился с членами мониторинговой группы».
- Отобрал у него камеру, поставил на бар и всё. Нет, никаких ударов не было, даже не предполагалось никого бить. Зачем бить, если можно объяснить. Оклеветали, так и выходит, - сказал представитель караоке-бара Камбар Жариев.
По данным телеканала «Астана», заведение за нарушение карантинного режима так и не оштрафовали, пока вынесли предупреждение. А вот в деле об избитом операторе точку поставит суд.
- По данному факту в данный момент проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка. С начала года члены мониторинговой группы проверили почти 700 объектов. Некоторых оштрафовали на миллионы тенге, - отметила пресс-секретарь департамента полиции региона Айгерим Ибатуллаева.
Эти кадры успел снять пострадавший телевизионщик.
По словам пострадавшего, агрессивный сотрудник караоке напал сзади, выхватил и разбил дорогую технику.
- Он нанёс мне удар локтем по лицу и выхватил видеокамеру. Вернул он мне её спустя два часа, когда участковый инспектор, который был в составе группы, вызвал дополнительный наряд полиции, - рассказал видеооператор Абай Жанысбаев.
Тем временем у представителя караоке-бара свои претензии к проверяющим. По его словам, во время визита кто-то из них сломал жалюзи. А нападение назвал надуманным. Мужчина пояснил: «не знал, что человек с камерой заявился с членами мониторинговой группы».
- Отобрал у него камеру, поставил на бар и всё. Нет, никаких ударов не было, даже не предполагалось никого бить. Зачем бить, если можно объяснить. Оклеветали, так и выходит, - сказал представитель караоке-бара Камбар Жариев.
По данным телеканала «Астана», заведение за нарушение карантинного режима так и не оштрафовали, пока вынесли предупреждение. А вот в деле об избитом операторе точку поставит суд.
- По данному факту в данный момент проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка. С начала года члены мониторинговой группы проверили почти 700 объектов. Некоторых оштрафовали на миллионы тенге, - отметила пресс-секретарь департамента полиции региона Айгерим Ибатуллаева.