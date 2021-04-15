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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:30

Просмотров: 1537

Владелец караоке набросился с кулаками на мониторинговую группу в Актау

Дракой закончился рейд по ночным заведениям Актау, передаёт телеканал astanatv.kz.

Кадр видео
По данным телеканала, ревизоры вместе с журналистами проверяли, все ли кафе и рестораны соблюдают карантинные ограничения. Обнаружили незаконно работающий караоке-бар и попытались зафиксировать нарушение на видео. Но тут владелец набросился с кулаками на оператора.

Эти кадры успел снять пострадавший телевизионщик.



По словам пострадавшего, агрессивный сотрудник караоке напал сзади, выхватил и разбил дорогую технику.

- Он нанёс мне удар локтем по лицу и выхватил видеокамеру. Вернул он мне её спустя два часа, когда участковый инспектор, который был в составе группы, вызвал дополнительный наряд полиции, - рассказал видеооператор Абай Жанысбаев.

Тем временем у представителя караоке-бара свои претензии к проверяющим. По его словам, во время визита кто-то из них сломал жалюзи. А нападение назвал надуманным. Мужчина пояснил: «не знал, что человек с камерой заявился с членами мониторинговой группы».

- Отобрал у него камеру, поставил на бар и всё. Нет, никаких ударов не было, даже не предполагалось никого бить. Зачем бить, если можно объяснить. Оклеветали, так и выходит, - сказал представитель караоке-бара Камбар Жариев.

По данным телеканала «Астана», заведение за нарушение карантинного режима так и не оштрафовали, пока вынесли предупреждение. А вот в деле об избитом операторе точку поставит суд.

- По данному факту в данный момент проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка. С начала года члены мониторинговой группы проверили почти 700 объектов. Некоторых оштрафовали на миллионы тенге, - отметила пресс-секретарь департамента полиции региона Айгерим Ибатуллаева.



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Комментарии ( 5 )

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Icore (Посетители) Сегодня, 11:00
Цитата: Pinochet
ага, правильно, давайте сразу всех убивать, еще лучше если заранее


Нет, ну если каждый хозяин обрыгални будет кидаться с кулаками, то ясный день - надо применять силу.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:50
Цитата: Icore
Где табельное оружие???

ага, правильно, давайте сразу всех убивать, еще лучше если заранее rofl
 
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Icore (Посетители) Сегодня, 10:21
Почему ему дали наброситься? Где табельное оружие???
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:01
кто определяет составы этих мониторинговых групп? на каком закнонном основании они вторгаются в частные заведения и качают права? это че вообще за узаконенный рэкет?
 
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  • Pinochet
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 10:00
С начала года члены мониторинговой группы проверили почти 700 объектов. Некоторых оштрафовали на миллионы тенге


Ключевое слово "некоторых". Т.е. не всех
 
 

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