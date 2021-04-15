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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:28

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Глава Мангистауской области занял восьмое место в рейтинге акимов регионов

Серикбай Трумов расположился на восьмом месте в рейтинге акимов по итогам марта. Ряд позитивных инфоповодов оказали положительное влияние на имидж главы региона. Об этом сообщается на информационном портале Тoppress.kz.

Фото из архива Lada.kz
Рейтинг акимов по итогам марта опубликовали на сайте Тoppress.kz.

Глава Мангистауской области занял восьмое место в рейтинге акимов регионов.

Ряд позитивных инфоповодов оказали положительное влияние на имидж акима области.

Так, например, в прошлом месяце начали ремонт автодороги Курык-Жетыбай. По плану реконструкция трассы протяженностью в 64 километра, соединяющей населённые пункты Курык и Жетыбай, будет завершена в декабре 2023 года. Также в Мангистауской области начался первый этап рекультивации хвостохранилища Кошкар-Ата. Проблемы радиоактивного и токсичного озера требуют скорейшего разрешения из-за серьёзной опасности для жителей близлежащих населённых пунктов.

- Огромная работа проводится в сфере обеспечения питьевой водой региона. Для решения вопроса с дефицитом питьевой воды в самом густонаселённом районе области – Мунайлинском - началась реализация проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий». К лету текущего года планируется завершить процесс увеличения имеющейся мощности завода на пять тысяч кубометров воды в сутки. В апреле 2021 года будет сдана в эксплуатацию станция по розливу воды в селе Баянды. Сооружение мембранной установки началась в начале текущего месяца. Вода будет поступать прямиком из подземного месторождения «Куйылыс». При успешном запуске установки будут обеспечены питьевой водой сёла Баянды, Даулет и Мангистау-5, - сообщается на сайте.



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