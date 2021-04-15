Фото из архива Lada.kz
Рейтинг акимов по итогам марта опубликовали на сайте Тoppress.kz.
Глава Мангистауской области занял восьмое место в рейтинге акимов регионов.
Ряд позитивных инфоповодов оказали положительное влияние на имидж акима области.
Так, например, в прошлом месяце начали ремонт автодороги Курык-Жетыбай. По плану реконструкция трассы протяженностью в 64 километра, соединяющей населённые пункты Курык и Жетыбай, будет завершена в декабре 2023 года. Также в Мангистауской области начался первый этап рекультивации хвостохранилища Кошкар-Ата. Проблемы радиоактивного и токсичного озера требуют скорейшего разрешения из-за серьёзной опасности для жителей близлежащих населённых пунктов.
- Огромная работа проводится в сфере обеспечения питьевой водой региона. Для решения вопроса с дефицитом питьевой воды в самом густонаселённом районе области – Мунайлинском - началась реализация проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий». К лету текущего года планируется завершить процесс увеличения имеющейся мощности завода на пять тысяч кубометров воды в сутки. В апреле 2021 года будет сдана в эксплуатацию станция по розливу воды в селе Баянды. Сооружение мембранной установки началась в начале текущего месяца. Вода будет поступать прямиком из подземного месторождения «Куйылыс». При успешном запуске установки будут обеспечены питьевой водой сёла Баянды, Даулет и Мангистау-5, - сообщается на сайте.
Глава Мангистауской области занял восьмое место в рейтинге акимов регионов.
Ряд позитивных инфоповодов оказали положительное влияние на имидж акима области.
Так, например, в прошлом месяце начали ремонт автодороги Курык-Жетыбай. По плану реконструкция трассы протяженностью в 64 километра, соединяющей населённые пункты Курык и Жетыбай, будет завершена в декабре 2023 года. Также в Мангистауской области начался первый этап рекультивации хвостохранилища Кошкар-Ата. Проблемы радиоактивного и токсичного озера требуют скорейшего разрешения из-за серьёзной опасности для жителей близлежащих населённых пунктов.
- Огромная работа проводится в сфере обеспечения питьевой водой региона. Для решения вопроса с дефицитом питьевой воды в самом густонаселённом районе области – Мунайлинском - началась реализация проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий». К лету текущего года планируется завершить процесс увеличения имеющейся мощности завода на пять тысяч кубометров воды в сутки. В апреле 2021 года будет сдана в эксплуатацию станция по розливу воды в селе Баянды. Сооружение мембранной установки началась в начале текущего месяца. Вода будет поступать прямиком из подземного месторождения «Куйылыс». При успешном запуске установки будут обеспечены питьевой водой сёла Баянды, Даулет и Мангистау-5, - сообщается на сайте.
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