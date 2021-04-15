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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:12

Просмотров: 48

В Актау планируют высадить 100 тысяч кустарников

В ближайшее время в Актау планируют высадить 100 тысяч кустарников бирючины. С начала года в городе высадили около 500 деревьев. Об этом сообщил Сергей Парфенов, исполняющий обязанности директора государственного коммунального предприятия (ГКП) «Акбота».

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Кустарник планируют высадить в Актау до 1 мая, когда стартует сезон полива зелёных насаждений.

Сто тысяч кустов бирючины собираются посадить вдоль центральных автомобильных дорог №3 и 7, на площади «Ынтымак» и возле музея имени Абиша Кекилбаева. Сергей Парфенов также сообщил, что перед зданием Ассамблеи народа Казахстана высадят однолетние и многолетние цветы.

- На сегодняшний день в Актау растёт 62 тысячи деревьев, 30 тысяч кустарников и около десять тысяч цветов. С начала года сотрудники ГКП «Акбота» высадили около 500 деревьев. В конце февраля были проведены работы по окучиванию деревьев. В марте работники ГКП «Акбота» проводили работы по химической обработке зелёных насаждений, сажали деревья в новых микрорайонах и кустарники вдоль дорог. На эти работы выделено 65 миллионов тенге, - рассказал и.о. директора ГКП «Акбота».

Летом работы по озеленению и поливу будут проводиться вечером, с 22:00-23:00 часов и позже.

- На летний сезон мы приглашаем всех желающих на работу в ГКП «Акбота», - добавил Сергей Парфенов.



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