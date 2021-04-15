В Актау планируют отремонтировать 15 километров водопровода для озеленения

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Для полива зелёных насаждений на центральных улицах города планируют отремонтировать 15 километров трубопровода. По словам Серика Гусмана, функционирующий водопровод позволит отказаться от водовозов.



- Центральные улицы города будут поливаться через центральный водопровод, периметры микрорайонов – водовозами, а для зелёных насаждений внутри микрорайонов планируется вывести водопроводные трубы из жилых домов – эти работу мы организуем через кооперативы собственников квартир и объединения собственников имущества. Мы будем оплачивать потраченную воду и зарплаты рабочих, - сообщил заместитель акима.



Он добавил, что в городе будут работать две станции подачи воды. Помимо этого в акимате планируют использовать для полива воду из родника в 1 микрорайоне. Сейчас на пунктах подачи воды ведутся работы по наладке.