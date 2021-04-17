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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 09:53

Просмотров: 2021

76 новых случаев коронавируса выявили в Мангистау

На территории Мангистауской области зарегистрировали 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото с сайта vedomosti.ru
За прошедшие сутки в Мангистауской области зафиксировали 76 новых случаев заражение COVID-19.

Как сообщает сайт coronavirus2020.kz, со вчерашнего дня выздоровели 26 человек.

С начала пандемии на сегодня, 17 апреля, в Мангистау зарегистрировали 4 929 случаев инфицирования коронавирусом.



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Комментарии ( 5 )

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Каспийский (Посетители) Сегодня, 13:27
Возможно продвигают таким образом вакцинацию, либо же вакцинированные сейчас носители
 
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302847066 (Посетители) Сегодня, 13:11
Спрашиваю у медиков, говорят, ничего существенного не происходит. Что там и как с этими анализами, не знаю, но видимо финансы во главе, представьте сколько денег платит любая контора отправляя людей на вахту, да и вообще, каждый чел выезжая куда либо, делает сдаёт тест, значит опять выгода конторы, по производству этих препаратов.
 
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damik (Посетители) Сегодня, 12:51
Готовьте 42500
 
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  • Freeman81
  • DAD
  • Daisy
  • 302847066
 babe (Посетители) Сегодня, 11:29
Daisy,
Все видимо спланировано заранее. Ведь нет никакой информации каким образом были диагностированы , сами обратились за мед помощью или скрининг на работе или при сдачи для вылета , после прилёта и тд. Все очень и очень странно и одно понятно, что мир сейчас такой, что деньги стоят на первом месте! Каждый пытается заработать и не важно аморальный ли это способ или нет!
 
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  • Freeman81
  • DAD
 Daisy (Посетители) Сегодня, 10:36
Не зря же несколько дней говорят, что 19 Мангистау войдёт в красную зону. Сколько им надо, столько они и найдут... Всё уже давно продуманно
 
 

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