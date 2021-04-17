76 новых случаев коронавируса выявили в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта vedomosti.ru
За прошедшие сутки в Мангистауской области зафиксировали 76 новых случаев заражение COVID-19.
Как сообщает сайт coronavirus2020.kz, со вчерашнего дня выздоровели 26 человек.
С начала пандемии на сегодня, 17 апреля, в Мангистау зарегистрировали 4 929 случаев инфицирования коронавирусом.
Как сообщает сайт coronavirus2020.kz, со вчерашнего дня выздоровели 26 человек.
С начала пандемии на сегодня, 17 апреля, в Мангистау зарегистрировали 4 929 случаев инфицирования коронавирусом.