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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:13

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Амбулатории в трех селах Мангистау оказались заброшенными

Здания амбулаторий, построенные 13 лет назад за 66 миллионов тенге, сейчас находятся в полуразрушенном состоянии. Местные жители опасаются, что в случае экстренной ситуации некому будет оказать помощь больным. Об этом сообщает сайт inbusiness.kz.

Кадр из видеоматериала
Амбулатории, которые 13 лет назад построили в селах Сазды, Киякты и Жарма, сейчас заброшены и находятся в полуразрушенном состоянии. На их строительство в 2004 году выделили 66 миллионов тенге.

В селе Жарма с населением около 200 человек, как сообщает сайт inbusiness.kz, здание обветшало. В случае экстренной ситуации местные жители вынуждены обращаться в поликлинику, которая находится в 100 километрах от населенного пункта, поскольку в селе нет медицинских специалистов.

- С тех пор, как закрылась амбулатория, прошло больше десяти лет. О нас совсем забыли. Что нам теперь, не болеть? Для нас ничего нет: ни лекарств, ни инструментов, - рассказала Тиын Балмурзаева, жительница Жармы.

Эти амбулатории построили в рамках реформирования системы здравоохранения в 2004 году, когда приняли программу создания пунктов первой медицинской помощи в населенных пунктах, в которых живет пятьдесят человек и более. Представители районного акимата не смогли объяснить, почему сейчас амбулатории находятся в таком состоянии.

- Да, проблема существует. Все три здания находятся в запустении. Там хотели открыть мини-детский сад, я не знаю, как подсчитали численность людей, не знаю, кто занимался этим вопросом, - сообщил Талгат Кыланов, заместитель акима Мангистауского района.

Как сообщили в управлении экономики и бюджетного планирования Мангистауской области, деньги, которые выделялись на восстановление амбулаторий, уже полностью освоены. В управлении здравоохранения отметили, что для работы в селах намерены привлечь специалистов извне. Несмотря на эти заявления, в местном акимате здания готовят для передачи в аренду предпринимателям под доверительное управление.




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