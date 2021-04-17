В Мангистау прошли тактические учения «Калкан-2021»

Оперативно-тактическое учение «Калкан-2021» прошло в Мангистауской области. За маневрами наблюдали министр обороны - генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, директор пограничной службы КНБ - генерал-лейтенант Дархан Дильманов и главнокомандующий Национальной гвардией - генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.Как сообщили в Министерстве обороны, согласно замыслу учений, основные действия развернулись в приграничной зоне. В ходе мероприятия на практике впервые отработали совместные действия пограничной службы и подразделений Вооруженных сил по усилению государственной границы.- Кроме этого, была создана объединенная группировка войск, в состав которой вошли Силы специальных операций. В действиях войск широко применялся опыт современных вооруженных конфликтов, - добавили в Министерстве.Ключевой особенностью «Калкан-2021» стало то, что компоненты Сил специальных операций использовали на побережье Каспийского моря.- Военнослужащие десантировались с больших высот. Они использовали кислородное оборудование и раскрывали парашюты на минимально безопасном расстоянии от земли. Военнослужащие приземлялись с высокой точностью и проводили разведку местности, - сообщили в министерстве.