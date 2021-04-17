В Бейнеу простились с поэтом Есенгали Раушановым

Церемония прощания с поэтом прошла 17 апреля в парке «Есенгали орманы». Этот парк был открыт в 2018 году, когда Есенгали Раушанов посещал Бейнеу.В мероприятии, которое прошло с соблюдением санитарных норм, приняли участие родственники и близкие Есенгали Раушанова, представители городского акимата и местной власти. Бейнеубек Абилов, аким Бейнеу, отметил, что творчество акына стало духовным достоянием народа Казахстана.- Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Его труды и вклад в литературу всегда будут в памяти народа, - добавил аким.Местные поэты Айнахан Есетова и Кадыр Сарсен поделились воспоминаниями о Есенгали Раушанове. Участники церемонии возложили цветы и читали произведения поэта.