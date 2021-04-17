В Бейнеу простились с поэтом Есенгали Раушановым

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Церемония прощания с поэтом прошла 17 апреля в парке «Есенгали орманы». Этот парк был открыт в 2018 году, когда Есенгали Раушанов посещал Бейнеу.
В мероприятии, которое прошло с соблюдением санитарных норм, приняли участие родственники и близкие Есенгали Раушанова, представители городского акимата и местной власти. Бейнеубек Абилов, аким Бейнеу, отметил, что творчество акына стало духовным достоянием народа Казахстана.
- Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Его труды и вклад в литературу всегда будут в памяти народа, - добавил аким.
Местные поэты Айнахан Есетова и Кадыр Сарсен поделились воспоминаниями о Есенгали Раушанове. Участники церемонии возложили цветы и читали произведения поэта.
В мероприятии, которое прошло с соблюдением санитарных норм, приняли участие родственники и близкие Есенгали Раушанова, представители городского акимата и местной власти. Бейнеубек Абилов, аким Бейнеу, отметил, что творчество акына стало духовным достоянием народа Казахстана.
- Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Его труды и вклад в литературу всегда будут в памяти народа, - добавил аким.
Местные поэты Айнахан Есетова и Кадыр Сарсен поделились воспоминаниями о Есенгали Раушанове. Участники церемонии возложили цветы и читали произведения поэта.
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