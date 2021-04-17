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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 22:02

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В Бейнеу простились с поэтом Есенгали Раушановым

В Бейнеуском районе состоялась церемония прощания с поэтом и драматургом Есенгали Раушановым, лауреатом Государственной премии Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Церемония прощания с поэтом прошла 17 апреля в парке «Есенгали орманы». Этот парк был открыт в 2018 году, когда Есенгали Раушанов посещал Бейнеу.

В мероприятии, которое прошло с соблюдением санитарных норм, приняли участие родственники и близкие Есенгали Раушанова, представители городского акимата и местной власти. Бейнеубек Абилов, аким Бейнеу, отметил, что творчество акына стало духовным достоянием народа Казахстана.

- Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Его труды и вклад в литературу всегда будут в памяти народа, - добавил аким.

Местные поэты Айнахан Есетова и Кадыр Сарсен поделились воспоминаниями о Есенгали Раушанове. Участники церемонии возложили цветы и читали произведения поэта.

В Бейнеу простились с поэтом Есенгали Раушановым

В Бейнеу простились с поэтом Есенгали Раушановым



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