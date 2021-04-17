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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:39

Просмотров: 2248

Школьников Мангистау переведут на дистанционное обучение

Учеников 1-8 и 10 классов школ Мангистау вернут на онлайн-обучение в связи с ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Школьники Мангистау вернутся на дистанционное обучение с 19 апреля.

На обучение из дома переведут учеников 1-8 и 10 классов в связи с увеличением числа зараженных COVID-19. Такое решение принял штаб по обеспечению карантинных мер против коронавирусной инфекции.

- Просим родителей не водить своих детей в места массового скопления людей, - добавили в штабе.



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Комментарии ( 4 )

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  • Daisy
 Eduard666 (Посетители) Сегодня, 19:30
Цитата: Daisy
Уроды! Достали уже! Только дети втягиваться в учебу начали и на тебе! Зла не хватает!


Полностью поддерживаю! Что за хрень творится? По ходу, заказ на отупление нации выполняется. Наши бонзы сверху получили этот заказ и деньги за него. И исполняют его. "Лада", разберитесь, пожалуйста. Вы же все же "четвертая власть"!
 
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  • koronavirus
  • Daisy
  • илидия
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:18
а на 9 классы короновирус не распостраняется?
И что скажет штаб по обеспечению карантинных мер против коронавирусной инфекции насчет предстоящих концертов SAY MO и Анны Седоковой в Риксосе?Билеты как ни в чем не бывало продаются lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • 618965450
  • koronavirus
  • Zhenis72
  • илидия
 Daisy (Посетители) Сегодня, 19:02
Уроды! Достали уже! Только дети втягиваться в учебу начали и на тебе! Зла не хватает!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Daisy
  • koronavirus
  • илидия
 Erbolatt (Посетители) Сегодня, 18:49
Началось) Сначала всех на оффлайн гнали, теперь... Бюджет осваивать надо же)
 
 

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