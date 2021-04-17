Школьников Мангистау переведут на дистанционное обучение

Фото из архива Lada.kz

Школьники Мангистау вернутся на дистанционное обучение с 19 апреля.



На обучение из дома переведут учеников 1-8 и 10 классов в связи с увеличением числа зараженных COVID-19. Такое решение принял штаб по обеспечению карантинных мер против коронавирусной инфекции.



- Просим родителей не водить своих детей в места массового скопления людей, - добавили в штабе.