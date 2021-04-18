Заболевших COVID-19 прибавилось в Мангистау

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По состоянию на 18 апреля в Мангистауской области выявлено 33 случая заражения коронавирусной инфекцией и 26 фактов выздоровления.



Наш регион по-прежнему находится в «желтой» зоне по ситуации с коронавирусом.



С начала пандемии в области зарегистрировано 4962 случая заражения COVID-19, выздоровели 4239 человек.



По количеству заражённых за сутки лидирует Алматы: COVID-19 обнаружили у 677 человек, на втором месте - Нур-Султан, где зафиксировано 636 случаев.