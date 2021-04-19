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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 23

От коронавируса привились почти 13 тысяч мангистаусцев

С начала вакцинации прививку от коронавирусной инфекции по всему региону получили 12 957 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта sputnikimages.com
В Мангистауской области, начиная с 5 апреля, 12 957 человек получили первый компонент вакцины от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, из них 1 462 человека уже получили второй компонент.

- За 18 апреля І компонентом вакцины «Спутник V» привились 145 человек, ІI компонентом – 20 человек. На сегодняшний день в Мангистау в наличии имеется 7 210 доз І компонента и 7 835 доз ІІ компонента вакцины, - добавили в пресс-службе.

На сегодняшний день в регионе функционирует 25 прививочных кабинетов. Сделать прививку в одном из них может любой житель вне зависимости от района, в котором он проживает. Вакцинация проводится только после предварительного медицинского осмотра. Процедура полностью бесплатна.



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