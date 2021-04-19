«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 19 Апреля
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.39 KZT
  • €1 = 515.52 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:23

Просмотров: 1386

Водителей Мангистау предостерегли от покупки автомобилей из Абхазии и Южной Осетии

В Мангистаускую область стали всё чаще нелегально завозить автомобили из Абхазии и Южной Осетии. Такие средства передвижения регистрируют как временно ввезённые, а после продают казахстанцам по доверенности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов (ДГД) Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области участились случаи сделок по купле-продаже автомобилей, незаконно ввезённых из Абхазии и Южной Осетии. Как сообщили в пресс-службе Мангистауского ДГД, такие машины временно ввозят на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через российские пункты пропуска.

- Когда эти транспортные средства находятся на территории ЕАЭС, их продают по доверенности с правом владения, распоряжения или отчуждения. Это нарушает ограничения, установленные статьями 264 и 275 Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС), - рассказали в пресс-службе.

По своему статусу, как уточнили в департаменте, эти автомобили являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем. Временный ввоз подтверждает таможенная декларация транспортного средства (ТДТС), если владельцем транспортного средства является юридическое лицо Абхазии, Южной Осетии или пассажирская таможенная декларация (ПТД), если владельцем транспортного средства являются физические лица–резиденты этих республик.

- Временно ввезённые транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании лица, осуществившего ввоз. Таким образом, лица, которые ввозят на таможенную территорию ЕАЭС и передают резидентам Республики Казахстан транспортные средства с регистрационными номерными знаками Абхазии и Южной Осетии, также как и лица, которые приобрели такие транспортные средства в целях незаконной эксплуатации на территории Казахстана без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный государственный учёт, совершают либо уголовное преступление, либо административное правонарушение, в зависимости от суммы нанесённого государству ущерба. В обоих случаях, помимо установленного кодексами наказания, транспортное средство конфискуется, - сообщили в ДГД.

Водителям Мангистауской области настоятельно не рекомендуют приобретать временно ввезённые транспортные средства, стоящие на регистрационном учёте в Абхазии и Южной Осетии, и не эксплуатировать их на территории Республики Казахстан без соответствующих процедур таможенного оформления и постановки на первичный учёт.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-2
  • babe
  • Red1
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 302847066
  • Pankration and MMA
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:12
Цитата: Gor
Все Россия виновата.

пусть у себя порядок наведут
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Pinochet
  • 302847066
  • Око
 Beluy (Посетители) Сегодня, 13:58
Потом скажут что не знали, что нельзя. И будут требовать узаконить
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • arsenal
  • 302847066
  • DAD
 slavik (Посетители) Сегодня, 13:51
Границы нет с этими республиками. На лапу взяли и добро пожаловать, а люди потом будут на митинги собираться и требовать узаконить ТС, и почему нотариусы выдают доверенности если это не законно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • babe
  • синдбад
  • DAD
  • Red1
  • Имярек
 Gor (Посетители) Сегодня, 13:36
через российские пункты пропуска.

А через казахстанские пункты не проходит?. Все Россия виновата.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика