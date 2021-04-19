Водителей Мангистау предостерегли от покупки автомобилей из Абхазии и Южной Осетии

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В Мангистауской области участились случаи сделок по купле-продаже автомобилей, незаконно ввезённых из Абхазии и Южной Осетии. Как сообщили в пресс-службе Мангистауского ДГД, такие машины временно ввозят на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через российские пункты пропуска.



- Когда эти транспортные средства находятся на территории ЕАЭС, их продают по доверенности с правом владения, распоряжения или отчуждения. Это нарушает ограничения, установленные статьями 264 и 275 Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС), - рассказали в пресс-службе.



По своему статусу, как уточнили в департаменте, эти автомобили являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем. Временный ввоз подтверждает таможенная декларация транспортного средства (ТДТС), если владельцем транспортного средства является юридическое лицо Абхазии, Южной Осетии или пассажирская таможенная декларация (ПТД), если владельцем транспортного средства являются физические лица–резиденты этих республик.



- Временно ввезённые транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании лица, осуществившего ввоз. Таким образом, лица, которые ввозят на таможенную территорию ЕАЭС и передают резидентам Республики Казахстан транспортные средства с регистрационными номерными знаками Абхазии и Южной Осетии, также как и лица, которые приобрели такие транспортные средства в целях незаконной эксплуатации на территории Казахстана без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный государственный учёт, совершают либо уголовное преступление, либо административное правонарушение, в зависимости от суммы нанесённого государству ущерба. В обоих случаях, помимо установленного кодексами наказания, транспортное средство конфискуется, - сообщили в ДГД.



Водителям Мангистауской области настоятельно не рекомендуют приобретать временно ввезённые транспортные средства, стоящие на регистрационном учёте в Абхазии и Южной Осетии, и не эксплуатировать их на территории Республики Казахстан без соответствующих процедур таможенного оформления и постановки на первичный учёт.