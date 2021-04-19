Ряды пограничников Мангистау пополнили 200 призывников

Церемония принятия присяги. Фото предоставлено Е.Кайбуллиным

Призывники прибыли из разных регионов страны.



- Из-за карантинных ограничений мероприятие проводилось без присутствия родных и близких солдат с онлайн-трансляцией через официальный аккаунт пограничной службы. В руководстве департамента отметили, что, принимая присягу, воины обязуются стойко переносить тяготы и лишения службы, возлагают на себя обязанности, исполнение которых и составляет смысл и цель прохождения военной службы, - сказал Ерсин Кайбуллин, руководитель пресс-службы департамента.



Всего на верность служения Отечеству присягнули 200 призывников.