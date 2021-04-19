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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:26

Просмотров: 133

Ряды пограничников Мангистау пополнили 200 призывников

В минувшее воскресенье новобранцы, призванные в пограничную службу, приняли воинскую присягу. Торжественная церемония прошла на строевом плацу подразделения Береговой охраны департамента пограничной службы КНБ Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

Церемония принятия присяги. Фото предоставлено Е.Кайбуллиным
Призывники прибыли из разных регионов страны.

- Из-за карантинных ограничений мероприятие проводилось без присутствия родных и близких солдат с онлайн-трансляцией через официальный аккаунт пограничной службы. В руководстве департамента отметили, что, принимая присягу, воины обязуются стойко переносить тяготы и лишения службы, возлагают на себя обязанности, исполнение которых и составляет смысл и цель прохождения военной службы, - сказал Ерсин Кайбуллин, руководитель пресс-службы департамента.

Всего на верность служения Отечеству присягнули 200 призывников.



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