Ряды пограничников Мангистау пополнили 200 призывников

Церемония принятия присяги. Фото предоставлено Е.Кайбуллиным
Призывники прибыли из разных регионов страны.
- Из-за карантинных ограничений мероприятие проводилось без присутствия родных и близких солдат с онлайн-трансляцией через официальный аккаунт пограничной службы. В руководстве департамента отметили, что, принимая присягу, воины обязуются стойко переносить тяготы и лишения службы, возлагают на себя обязанности, исполнение которых и составляет смысл и цель прохождения военной службы, - сказал Ерсин Кайбуллин, руководитель пресс-службы департамента.
Всего на верность служения Отечеству присягнули 200 призывников.
- Из-за карантинных ограничений мероприятие проводилось без присутствия родных и близких солдат с онлайн-трансляцией через официальный аккаунт пограничной службы. В руководстве департамента отметили, что, принимая присягу, воины обязуются стойко переносить тяготы и лишения службы, возлагают на себя обязанности, исполнение которых и составляет смысл и цель прохождения военной службы, - сказал Ерсин Кайбуллин, руководитель пресс-службы департамента.
Всего на верность служения Отечеству присягнули 200 призывников.
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