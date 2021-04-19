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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:44

Просмотров: 336

Мангистау занял четвёртое место по среднему доходу на душу населения

Мангистауская область заняла четвёртое место в рейтинге регионов по номинальному среднему доходу на душу населения по версии сайта ranking.kz.

Иллюстративное фото из открытых источников
В четвёртом квартале 2020 года среднедушевой номинальный доход в Мангистауской области составил 152,4 тысячи тенге в месяц. По версии сайта ranking.kz, он занял четвертую строку в рейтинге регионов Казахстана по этому показателю.

Первое место в рейтинге занимает Атырауская область, в которой средний номинальный доход на душу населения составляет 230,2 тысячи тенге. Следом за ней в списке находится Нур-Султан с 192,9 тысячами на душу населения и Алматы – 185 тысяч.

Статистика показывает, что в южных регионах этот показатель не превышает 100 тысяч тенге. Так, в Туркестанской области средний номинальный доход на душу населения составляет только 65,9 тысячи тенге, в Шымкенте – 79,1 тысячи тенге, а в Жамбылской области – 86,5 тысячи тенге.

Мангистау занял четвёртое место по среднему доходу на душу населения


В феврале средний номинальный доход на душу населения в Казахстане составил 122,4 тысячи тенге, что на 11 процентов больше, чем в феврале прошлого года. Однако, по сравнению с январем текущего года, рост составил только 0,1 процента.

Мангистау занял четвёртое место по среднему доходу на душу населения



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