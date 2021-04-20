В Мангистау COVID-19 зарегистрировали у 29 человек

Фото из доступных источников
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2084 человека, из них 18 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и три летальных исхода.
На сегодняшний день в нашем регионе зарегистрирован 5071 случай заболевания COVID-19.
По количеству заражённых лидирует Алматы. За сутки COVID-19 обнаружили у 682 человека, на втором месте - Нур-Султан, где зафиксирован 401 случай.
На сегодняшний день в нашем регионе зарегистрирован 5071 случай заболевания COVID-19.
По количеству заражённых лидирует Алматы. За сутки COVID-19 обнаружили у 682 человека, на втором месте - Нур-Султан, где зафиксирован 401 случай.
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