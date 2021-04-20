Мангистау отстаёт от графика вакцинации населения против коронавируса

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Как заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой отставание от графика отмечается в Нур-Султане, Мангистауской и Карагандинской областях. Акимам трёх регионов Казахстана поручено ускорить темпы вакцинации, так как они отстают от графика.
- В этой связи акиматам указанных регионов необходимо обеспечить соблюдение графика вакцинации, – отметил Алексей Цой.
В управлении здравоохранения Мангистауской области отметили, что в регион поступило достаточное количество вакцин.
- Проблем с вакциной у нас нет, к нам в регион поступило в общем 29 950 доз. Сейчас небольшими темпами мы набираем обороты. До сегодняшнего дня мы были на последнем месте по темпам вакцинации, но здесь стоит учитывать, что у нас в регионе проживает меньше населения по сравнению с другими областями, к примеру, Южно-Казахстанской или Алматинской, где более двух миллионов человек. Естественно, и показатели у нас от этого ниже, - отметил Нурбол Окуов, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области.
Всего до конца месяца планируется вакцинировать два миллиона граждан, сегодня в наличии имеются 188 тысяч вакцин. На территории республики развернут 1 051 прививочный пункт, задействованы более 10 тысяч медицинских работников. В городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау, Костанай, Караганда прививочные пункты открыты в торговых центрах, на рынках, в организованных коллективах, где вакцинация доступна и в выходные дни.
Кроме того, для повышения доступности вакцинации для сельского населения прививочная кампания также организовывается и с использованием передвижных медицинских комплексов.
По данным Минздрава, по состоянию на 19 апреля включительно в республике первый компонент вакцины против COVID-19 получили 733 980 человек, двумя компонентами привиты были 122 926.
- В этой связи акиматам указанных регионов необходимо обеспечить соблюдение графика вакцинации, – отметил Алексей Цой.
В управлении здравоохранения Мангистауской области отметили, что в регион поступило достаточное количество вакцин.
- Проблем с вакциной у нас нет, к нам в регион поступило в общем 29 950 доз. Сейчас небольшими темпами мы набираем обороты. До сегодняшнего дня мы были на последнем месте по темпам вакцинации, но здесь стоит учитывать, что у нас в регионе проживает меньше населения по сравнению с другими областями, к примеру, Южно-Казахстанской или Алматинской, где более двух миллионов человек. Естественно, и показатели у нас от этого ниже, - отметил Нурбол Окуов, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области.
Всего до конца месяца планируется вакцинировать два миллиона граждан, сегодня в наличии имеются 188 тысяч вакцин. На территории республики развернут 1 051 прививочный пункт, задействованы более 10 тысяч медицинских работников. В городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау, Костанай, Караганда прививочные пункты открыты в торговых центрах, на рынках, в организованных коллективах, где вакцинация доступна и в выходные дни.
Кроме того, для повышения доступности вакцинации для сельского населения прививочная кампания также организовывается и с использованием передвижных медицинских комплексов.
По данным Минздрава, по состоянию на 19 апреля включительно в республике первый компонент вакцины против COVID-19 получили 733 980 человек, двумя компонентами привиты были 122 926.
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