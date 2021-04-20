Газиз Надуев: Вакцина поможет жителям Мангистау вернуться к привычному образу жизни

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В Мангистаускую область на сегодняшний день доставлено 39 550 доз вакцины «Спутник – V» (20 250 доз первого компонента, 19 300 доз второго компонента).



По словам Газиза Надуева, до 20 апреля 2021 года в регионе первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили 14 027 человек, второй компонент-1 702 человек.



- Вакцинация проводится в прививочных пунктах медицинских организаций. Сейчас в нашем регионе работают 28 прививочных пунктов. Четыре из них являются передвижными, остальные находятся в медицинских учреждениях. Мы должны пройти вакцинацию, чтобы избавиться от ограничительных мер и вернуться к привычному образу жизни, - сказал Газиз Надуев.