Эпидемиологическая ситуация в Мангистау остаётся нестабильной

Фото из архива Lada.kz

По словам Газиза Надуева, показатель репродуктивности в регионе составляет – 1,3. Заполняемость коечного фонда в больницах на сегодняшний день - 38 процентов. Среди заболевших 1901 человек (37,5 процента) имели симптомы заболевания и 3169 (62,5 процентов) случаев - бессимптомные.



Уровень заболеваемости по регионам:

- Актау 2911 случаев (57,3 процента);

- Бейнеуский район 449 случаев (10,1 процента);

- Мунайлинский район 563 случая (9,7 процента);

- Жанаозен 353 случая (7,3 процента);

- Мангистауский район 327 случаев (6,6 процента);

- Тупкараганский район 299 случаев (5,6 процента);

- Каракиянский район - 169 случаев (3,6 процента).



Распределение по возрастным категориям:

- до 14 лет - 350 человек (6,9 процента);

- 15-17 лет -73 человека (1,4 процента);

- 18-19 лет - 113 человек (2,2 процента);

- 20-29 лет - 640 человек (12,6 процента);

- 30-39 лет - 1249 человек (24,6 процента);

- 40-49 лет - 1066 человек (21 процент);

- 50-59 лет - 871 человек (17,1 процента);

- старше 60 лет - 708 человек (13,9 процента).



По итогам эпидемиологического анализа более 75 процентов инфицированных находились в тесном контакте с другими заболевшими.



С 1 сентября 2020 года по 20 апреля 2021 года среди школьников зарегистрировано 237 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 32,1 на 100 тысяч человек. Из них 105 учащихся обучаются в онлайн режиме, 132 - в традиционном формате.



С 1 января 2021 года по 20 апреля среди учащихся зарегистрировано 209 случаев заражения коронавирусом. Из них оффлайн-методом обучались - 148 школьников, в онлайн-формате - 61.



Уровень заболеваемости среди учащихся по регионам:

- Актау - 121 случай;

- Мунайлинский район - 49 случаев;

- Тупкарганский район - 27 случаев;

- Мангистауский район - 4 случая;

- Бейнеуский район - 3 случая;

- Жанаозен - 4 случая.



За последние две недели (с 06.04 по 20.04.2021) зарегистрировано 72 случая заболевания среди школьников и 21 случай среди учителей.



- С 1 января в области создано 24 мониторинговые группы, которыми проведено 677 рейдов в 6580 объектах. В ходе рейда выявлены нарушения требований карантина в 20 объектах предпринимательства, составлено 20 административных протоколов. Из них индивидуальных предпринимателей - восемь, два

- на юридические лица и пять в отношении физических лиц. Всего наложено штрафов на сумму четыре миллиона 142 тысяч 140 тенге, - рассказал Газиз Надуев.



С 6 октября текущего года по стране Узбекистан через автомобильный пункт пропуска Тажен въехали 23 824 автомобиля и 1465 пассажиров. Обследовано 1387 человек, прошедших санитарный карантинный пункт, у двух из них выявлены положительные результаты.