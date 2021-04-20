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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:44

Просмотров: 56

Эпидемиологическая ситуация в Мангистау остаётся нестабильной

В Мангистауской области с 27 марта 2020 года по 20 апреля 2021 года зарегистрировано 5070 случаев заражения COVID -19, показатель заболеваемости составил 688,1 на 100 тысяч населения. Такие данные озвучил на брифинге в Центре общественных коммуникаций Газиз Надуев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
По словам Газиза Надуева, показатель репродуктивности в регионе составляет – 1,3. Заполняемость коечного фонда в больницах на сегодняшний день - 38 процентов. Среди заболевших 1901 человек (37,5 процента) имели симптомы заболевания и 3169 (62,5 процентов) случаев - бессимптомные.

Уровень заболеваемости по регионам:
- Актау 2911 случаев (57,3 процента);
- Бейнеуский район 449 случаев (10,1 процента);
- Мунайлинский район 563 случая (9,7 процента);
- Жанаозен 353 случая (7,3 процента);
- Мангистауский район 327 случаев (6,6 процента);
- Тупкараганский район 299 случаев (5,6 процента);
- Каракиянский район - 169 случаев (3,6 процента).

Распределение по возрастным категориям:
- до 14 лет - 350 человек (6,9 процента);
- 15-17 лет -73 человека (1,4 процента);
- 18-19 лет - 113 человек (2,2 процента);
- 20-29 лет - 640 человек (12,6 процента);
- 30-39 лет - 1249 человек (24,6 процента);
- 40-49 лет - 1066 человек (21 процент);
- 50-59 лет - 871 человек (17,1 процента);
- старше 60 лет - 708 человек (13,9 процента).

По итогам эпидемиологического анализа более 75 процентов инфицированных находились в тесном контакте с другими заболевшими.

С 1 сентября 2020 года по 20 апреля 2021 года среди школьников зарегистрировано 237 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 32,1 на 100 тысяч человек. Из них 105 учащихся обучаются в онлайн режиме, 132 - в традиционном формате.

С 1 января 2021 года по 20 апреля среди учащихся зарегистрировано 209 случаев заражения коронавирусом. Из них оффлайн-методом обучались - 148 школьников, в онлайн-формате - 61.

Уровень заболеваемости среди учащихся по регионам:
- Актау - 121 случай;
- Мунайлинский район - 49 случаев;
- Тупкарганский район - 27 случаев;
- Мангистауский район - 4 случая;
- Бейнеуский район - 3 случая;
- Жанаозен - 4 случая.

За последние две недели (с 06.04 по 20.04.2021) зарегистрировано 72 случая заболевания среди школьников и 21 случай среди учителей.

- С 1 января в области создано 24 мониторинговые группы, которыми проведено 677 рейдов в 6580 объектах. В ходе рейда выявлены нарушения требований карантина в 20 объектах предпринимательства, составлено 20 административных протоколов. Из них индивидуальных предпринимателей - восемь, два
- на юридические лица и пять в отношении физических лиц. Всего наложено штрафов на сумму четыре миллиона 142 тысяч 140 тенге, - рассказал Газиз Надуев.

С 6 октября текущего года по стране Узбекистан через автомобильный пункт пропуска Тажен въехали 23 824 автомобиля и 1465 пассажиров. Обследовано 1387 человек, прошедших санитарный карантинный пункт, у двух из них выявлены положительные результаты.



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