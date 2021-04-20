Новый жилой массив появится в Мунайлинском районе

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По словам Бакытжана Орынбасарова, в районе проживает более 174 200 человек, в том числе 32 637 стоят в очереди на получение земли. В этом году земельные участки будут предоставлены 2 907 жителям.



- Население района ежедневно растёт. На это есть несколько причин. Прежде всего, многие наши соотечественники переезжают в Мангистаускую область, в том числе и в Мунайлинский район. Во-вторых, здесь высокая рождаемость, поэтому очень много людей стоят в очереди на земельный участок, - сказал Бакытжан Орынбасаров.



Он также отметил, что в первую очередь в новый массив будут подведены газ и электричество. Затем гражданам предоставят земельные участки.



- Новый жилой массив, который появится в районе до конца года, называется Кызылтобе-3. Газопровод полностью проложен на 751 земельном участке. Линия электропередачи находится в стадии строительства. На эти работы из бюджета выделено 256 миллионов тенге и объявлен тендер на государственные закупки. Кроме того, будет выделено 656 земельных участков в селе Батыр, 300 - в сельском округе Даулет, 1200 - в селах Мангистау и Баянды, - отметил Бакытжан Орынбасаров.