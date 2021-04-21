Суточный прирост заболеваемости COVID-19 увеличился в Мангистау

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По состоянию на 21 апреля в Мангистауской области выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией и зафиксировано 52 факта выздоровления.



Наш регион по-прежнему находится в «желтой» зоне по ситуации с коронавирусом.



С начала пандемии в области зарегистрировано 5136 случаев заражения COVID-19, выздоровели 4312 человек.



По количеству заражённых за сутки лидирует Алматы: COVID-19 обнаружили у 667 человек, на втором месте - Нур-Султан, где зафиксирован 471 случай.