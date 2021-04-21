Справлявший нужду на улице мужчина оскорбил полицейского в Мангистау

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По материалам дела, 8 марта, примерно 10:52, перед домом, расположенным в поселке Тенге АТП-5, местный житель мочился на улице.



Правонарушение заметил сотрудник полиции на служебном автомобиле. Выйдя из машины, он предупредил мужчину о нарушении статьи 434 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».



Также страж порядка увидел, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения и попросил его проехать в наркологическое отделение Жанаозена.



Сельчанин отказался подчиняться законным требованиям сотрудника полиции: оказал сопротивление и оскорбил его.



Приговором суда мужчину признали виновным по части 1 статьи 378 УК РК. Ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на срок 40 часов.

Приговор суда от 19 апреля вступил в законную силу.



Для справки: Статья 378 часть 1 УК РК - Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением - наказывается штрафом в размере до 80 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.