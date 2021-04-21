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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:59

Просмотров: 365

В Мангистау выделено свыше 13 миллиардов тенге на строительство и ремонт дорог

В текущем году на строительство, реконструкцию и средний ремонт автомобильных дорог выделено в общей сложности 13 682 000 000 тенге, сообщили в центре общественных коммуникаций.

Фото из доступных источников
Для ремонта и реконструкции дорог местной сети из резерва правительства предусмотрено 11 477 000 000 тенге, из республиканского бюджета - 226 000 000 тенге и из местного бюджета - 648 000 000 тенге.

В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в этом году в селах Жетыбай и Сайын Шапагатов по 14 проектам будут построены и отремонтированы автомобильные дороги стоимостью 1 331 000 000 тенге. В настоящее время определены подрядные организации и начаты работы.

С начала года в регионе начаты работа по трём новым проектам протяженностью 92,4 километра.

Для справки:

Реконструкция автомобильной дороги Актау - Форт-Шевченко, 5-43 километры (24 километра), реконструкция автомобильной дороги протяженностью 4,4 километра от «Хонда»-центра до Т-образного пересечения села Умирзак, капитальный ремонт автомобильной дороги Курык-Жетыбай.

В рамках программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» продолжается работа по пяти проектам, переходящим с 2020 года. Благодаря реализации этих проектов в области будет улучшено состояние 67,6 километра дорог.

Для справки:

1. Жынгылды – Шайыр - Шеркала мекені (протяженность 29 километров. Проект реализуется с 2017 года, завершение запланировано в этом году.

2. Реконструкция автомобильной дороги от водозаборного канала МАЭК до паромного комплекса «Курык», I очередь (протяженность 27 километров, проект реализуется с 2019 года, завершение – 2021 год);

3. Реконструкция автомобильной дороги от водозаборного канала МАЭК до паромного комплекса «Курык», III очередь (мост Шора) (протяженность 0,07 километра, проект реализуется с 2020 года, завершение - 2021 год);

4. Автодорога № 55, от пересечения с ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23, 24, 28А (протяженность - семь километров. Проект реализуется с 2017 года, завершение - 2021 год);

5. Строительство автомобильной дороги от населенного пункта Умирзак до теплого пляжа (протяженность 4,6 километра. Проект реализуется с 1 февраля 2020 года, завершение – 2021 год);

В целях контроля качества автомобильных дорог РГП «Национальный центр качества дорожных активов» и управление проводят лабораторные анализы качества работ по договору.

Кроме того, планируется реконструкция автомобильной дороги от водозабора «МАЭК» на 34 километре до морского порта Курык и автомобильной дороги Шетпе-Кызан на участке 85-110 километров (Мастек - Кызан). Однако средств на реализацию этих проектов пока не предусмотрено.

Также разрабатывается сметная документация на пять проектов протяженностью 87,6 километра.

Для справки:

1. Реконструкция автомобильной дороги Таучик-Шетпе - 66 километров;

2. Реконструкция автомобильной дороги от автозаправочной станции «Нурас» до специализированного центра обслуживания населения - пять километров;

3. Реконструкция автомобильной дороги от 1 микрорайона до пересечения с железной дорогой ХГМЗ - восемь километров;

4. Реконструкция автомобильной дороги от пересечения с железной дорогой ХГМЗ до станции №17 - 6,2 километра;

5. Реконструкция автомобильной дороги Актау-Куйылыс - 2,4 километра.



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Комментарии ( 2 )

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DAD (Посетители) Сегодня, 18:59
Подскажите, зачем строить дорогу до порта Курык, паралельно существующей и не так давно реконструированной автодороге?
 
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555777 (Посетители) Сегодня, 18:48
Строительство автомобильной дороги в Шыгыс2 разработано?
 
 

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