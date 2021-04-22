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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:38

Просмотров: 1289

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

В Мангистауской области постепенно разрушается город Абаста, который построили как декорацию для киносъемок. Фотографии в редакцию Lada.kz прислал Максат Акмуратов.

Фото предоставил Максат Акмуратов
Город Абаста на 106 километре трассы Актау-Каламкас построили в 2012 году для съемок художественного фильма «В ожидании моря». На сегодняшний день декорации постепенно разрушаются. Фотографии заброшенного городка предоставил житель Актау Максат Акмуратов.

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото


В городке есть аэропорт, морской порт, церковь, минарет, почта и кафе.

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото


Полуразрушенные здания Абасты привлекают туристов и фотографов. После съемок «В ожидании моря» эти декорации использовали для съемок еще одной кинокартины и нескольких видеоклипов.

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото


Ранее читатели Lada.kz прислали в редакцию видеоэкскурсию по Абасте.



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