Постепенное разрушение города-декорации в Мангистау запечатлели на фото

Фото предоставил Максат Акмуратов
Город Абаста на 106 километре трассы Актау-Каламкас построили в 2012 году для съемок художественного фильма «В ожидании моря». На сегодняшний день декорации постепенно разрушаются. Фотографии заброшенного городка предоставил житель Актау Максат Акмуратов.
В городке есть аэропорт, морской порт, церковь, минарет, почта и кафе.
Полуразрушенные здания Абасты привлекают туристов и фотографов. После съемок «В ожидании моря» эти декорации использовали для съемок еще одной кинокартины и нескольких видеоклипов.
Ранее читатели Lada.kz прислали в редакцию видеоэкскурсию по Абасте.
В городке есть аэропорт, морской порт, церковь, минарет, почта и кафе.
Полуразрушенные здания Абасты привлекают туристов и фотографов. После съемок «В ожидании моря» эти декорации использовали для съемок еще одной кинокартины и нескольких видеоклипов.
Ранее читатели Lada.kz прислали в редакцию видеоэкскурсию по Абасте.
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