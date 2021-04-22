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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:59

Просмотров: 2014

Водителю Скорой помощи в Мангистау не хватает заработной платы на содержание семьи

Технический персонал школ, больниц и библиотек Мангистауской области получает менее 70 тысяч тенге в месяц. Депутаты мажилиса предложили повысить их оклады, поскольку многие из них вынуждены искать подработки, чтобы прокормить свои семьи. Об этом сообщает сайт телеканала AstanaTV.

Кадр из видеоматериала
Депутаты мажилиса Парламента Республики Казахстан предложили поднять зарплаты техперсоналу больниц, школ и библиотек. На сегодняшний день они в среднем получают от 50 до 70 тысяч тенге в месяц, сообщает сайт телеканала AstanaTV, и вынуждены постоянно подрабатывать, чтобы иметь возможность содержать семью.

Как рассказал водитель Скорой помощи Самитулла Сигнербаев, за все девять лет работы ему ни разу не поднимали заработную плату. По его словам, он подрабатывает таксистом и разнорабочим по выходным, чтобы прокормить троих детей.

- Обидно, что зарплату поднимают всем: врачам, учителям, а мы словно не у дел. Мы работаем не меньше. В среднем в сутки я выезжаю на 16 вызовов. Это сейчас, а в период жесткого карантина сбивался со счета. При этом всё дорожает. У меня также, как и у многих, есть кредиты, и берём мы их не от хорошей жизни, - добавил Самитулла Сигнербаев.

По словам Ляззат Есенгалиевой, исполняющей обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, они не имеют права самостоятельно поднять зарплаты техперсоналу.

- Мы действуем согласно постановлению. Как только выйдет соответствующее постановление, инструкция - заработная плата младшего медперсонала, водителей, она, конечно, будет выплачена им, - заверила Ляззят Есенгалиева.

Депутаты мажилиса рассказали, что, по их данным, 90 процентов технических работников «в долгах и кредитах». Они уверены, что если не повышать их оклады параллельно с ростом зарплат в социальной сфере, то в обществе будет расти напряженность.

- Ни один врач не сможет делать операцию, если некому будет подавать ему скальпель или зажим. Эта категория наших граждан не может позволить себе жильё даже в ипотеку и десятилетиями кочует по съёмным квартирам. На свою зарплату они не могут себя нормально одеть, содержать детей, решать насущные житейские проблемы, - сказал Максат Раманкулов, депутат мажилиса Парламента РК.




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Комментарии ( 1 )

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  • Oraz
 Ирон (Посетители) Сегодня, 15:22
А вот что бы устроиться лично у меня 400 тыс попросили .вот вам и скорая
 
 

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