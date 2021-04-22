«Мангистаумунайгаз» вошел в ТОП-3 крупнейших налогоплательщиков Казахстана

Фото из архива Lada.kz
В прошлом году акционерное общество (АО) «Мангистаумунайгаз» выплатило в два раза меньше налогов, чем в 2019 году, но все равно вошло в ТОП-3 крупнейших налогоплательщиков Казахстана. По итогам 2019 года компания заплатила в государственную казну 368 миллиардов тенге, а в 2020 году – 151 миллиард.
Как сообщает сайт finreview.info, снижение налоговых выплат затронуло все казахстанские компании и объясняется влиянием пандемии COVID-19, из-за которой правительства стран были вынуждены ограничить мобильность населения, перевести предприятия на удаленную работу или полностью приостановить деятельность компаний, неспособных работать дистанционно.
За прошедший год в общей сложности в государственный бюджет поступило 8,6 триллиона тенге. Пятьдесят крупнейших налогоплательщиков выплатили в общей сложности 3,9 триллиона тенге.
Предприятия, которые ведут добычу нефти и газа, в 2020 году выплатили в госбюджет 2,3 триллиона тенге. В сравнении с 2019 годом объем налогов от этих компаний сократился на рекордные 46,6 процента.
За нефтяным сектором следует металлургия – 493,3 миллиарда тенге. Третье место занимает табачная отрасль с 271,5 миллиарда тенге налоговых выплат. Четвертая крупнейшая отрасль - горнодобывающая промышленность - пополнила бюджет на 200,9 миллиарда тенге.
Как сообщает сайт finreview.info, снижение налоговых выплат затронуло все казахстанские компании и объясняется влиянием пандемии COVID-19, из-за которой правительства стран были вынуждены ограничить мобильность населения, перевести предприятия на удаленную работу или полностью приостановить деятельность компаний, неспособных работать дистанционно.
За прошедший год в общей сложности в государственный бюджет поступило 8,6 триллиона тенге. Пятьдесят крупнейших налогоплательщиков выплатили в общей сложности 3,9 триллиона тенге.
Предприятия, которые ведут добычу нефти и газа, в 2020 году выплатили в госбюджет 2,3 триллиона тенге. В сравнении с 2019 годом объем налогов от этих компаний сократился на рекордные 46,6 процента.
За нефтяным сектором следует металлургия – 493,3 миллиарда тенге. Третье место занимает табачная отрасль с 271,5 миллиарда тенге налоговых выплат. Четвертая крупнейшая отрасль - горнодобывающая промышленность - пополнила бюджет на 200,9 миллиарда тенге.