«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 24 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.73 KZT
  • €1 = 519.29 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:30

Просмотров: 505

Уникальную для региона операцию провели кардиохирурги из Мангистау

Мангистауские хирурги впервые в области имплантировали стент-графт 72-летнему пациенту. Об этом сообщает сайт телеканала «Хабар 24».

Фото телеканала «Хабар 24»
Впервые в Мангистау кардиохирурги установили стент-графт 72-летнему пациенту. В октябре прошлого года у пожилого мужчины диагностировали аневризму грудного отдела аорты – это заболевание чаще всего поражает те сосуды, в которых кровь течёт под высоким давлением, как сообщает сайт телеканала «Хабар 24». Трубка, которую установили хирурги, будет сужать самый большой сосуд.

Операция длилась полтора часа, и сейчас врачи оценивают состояние пациента как стабильное. По словам Ернура Ордабаева, руководителя кардиохирургического центра Мангистауской областной больницы, уникальность операции заключается в том, что её провели без разреза.

- Обычно в таких случаях делается разрез и меняется участок аорты. В данном случае менять ничего не нужно. Протез ставится через сосуд, это исключает риски операционной кровопотери. Это высокие технологии, - добавил Ернур Ордабаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика