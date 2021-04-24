Уникальную для региона операцию провели кардиохирурги из Мангистау

Фото телеканала «Хабар 24»

Впервые в Мангистау кардиохирурги установили стент-графт 72-летнему пациенту. В октябре прошлого года у пожилого мужчины диагностировали аневризму грудного отдела аорты – это заболевание чаще всего поражает те сосуды, в которых кровь течёт под высоким давлением, как сообщает сайт телеканала «Хабар 24». Трубка, которую установили хирурги, будет сужать самый большой сосуд.



Операция длилась полтора часа, и сейчас врачи оценивают состояние пациента как стабильное. По словам Ернура Ордабаева, руководителя кардиохирургического центра Мангистауской областной больницы, уникальность операции заключается в том, что её провели без разреза.



- Обычно в таких случаях делается разрез и меняется участок аорты. В данном случае менять ничего не нужно. Протез ставится через сосуд, это исключает риски операционной кровопотери. Это высокие технологии, - добавил Ернур Ордабаев.