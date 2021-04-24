Дорожная авария произошла в Акшукуре вчера, 23 апреля. По сообщению очевидца, два автомобиля столкнулись около восьми часов вечера.Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, участники ДТП не звонили на пульт дежурного.- По нашей информации, в данном происшествии никто не пострадал, - добавили в пресс-службе.