Кадр из видеоматериала
Дорожная авария произошла в Акшукуре вчера, 23 апреля. По сообщению очевидца, два автомобиля столкнулись около восьми часов вечера.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, участники ДТП не звонили на пульт дежурного.
- По нашей информации, в данном происшествии никто не пострадал, - добавили в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, участники ДТП не звонили на пульт дежурного.
- По нашей информации, в данном происшествии никто не пострадал, - добавили в пресс-службе.
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