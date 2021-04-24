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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:39

Просмотров: 1423

Прививочный пункт появился на набережной Актау

Получить прививку от коронавируса можно на набережной Актау во временном прививочном пункте. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Кадр из видеоматериала
Передвижной пункт вакцинации от COVID-19 развернули на набережной в 15 микрорайоне Актау вчера, 23 апреля. Он находится неподалёку от амфитеатра.

Прививочный пункт продолжит свою работу вплоть до 25 апреля, время его работы – с 17:00 до 00:00 часов.

- Отметим, что горожане проходят обследование и продолжают получать прививки. В ближайшее время врачи на передвижном медицинском комплексе направятся в сёла и отдалённые населённые пункты для проведения вакцинации, - добавили в ЦОК.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • Феникс
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Дизель (Посетители) Сегодня, 21:38
Походу!, назревает то время когда прививки от ковида будут заставлять прививаться палочным методом, особенно когда вакцина будут "местного РК производства", НО!, произведенной в Турции.
Пока ещё колют Российскую вакцину при её наличии, и то мало желающих на эту экзикуцию.

Цитата: kolu411
Оштрафовать

Будут кто не привился, и до этого дойдёт при таком прогрессе заболеваний.

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • Дизель
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 21:03
Оштрафовать за езду и парковку на тротуаре.
 
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  • bake
  • kolu411
  • Василий Кравчук
  • Дизель
 Имярек (Посетители) Сегодня, 20:13
Теперь вся брусчатка, в говно после этого танка

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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