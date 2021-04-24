Прививочный пункт появился на набережной Актау

Кадр из видеоматериала

Передвижной пункт вакцинации от COVID-19 развернули на набережной в 15 микрорайоне Актау вчера, 23 апреля. Он находится неподалёку от амфитеатра.



Прививочный пункт продолжит свою работу вплоть до 25 апреля, время его работы – с 17:00 до 00:00 часов.



- Отметим, что горожане проходят обследование и продолжают получать прививки. В ближайшее время врачи на передвижном медицинском комплексе направятся в сёла и отдалённые населённые пункты для проведения вакцинации, - добавили в ЦОК.