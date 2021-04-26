В Актау прошел шахматный турнир в честь героев ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

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Организаторами турнира выступили областной Союз «Чернобыль», управление физической культуры и спорта и шахматная школа «Дебют».В турнире приняли участие 50 шахматистов в возрасте до 16 лет.Перед открытием турнира шахматисты чествовали участников ликвидации аварии на АЭС. К слову, ровно в этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС - крупнейшая катастрофа в истории ядерной энергетики.- Сегодня на рубеже прошедших 35 лет хочется пожелать подрастающему поколению учиться, набираться опыта, чтобы впредь не допустить подобного рода трагедий, - сказал Виталий Черкасский, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.Виталий Черкасский говорит, что в те дни родные ждали его и сотни мангистаусцев, как с фронта.- Около 2 500 мангистаусцев участвовали в ликвидации аварии. Мы посвятили турнир памяти тем, кого нет с нами, и тем, кто сейчас продолжает строить мирную жизнь вместе с нами – молодым поколением казахстанцев, - прокомментировал Анвар Шайхымов, руководитель школы «Дебют».Главный приз турнира завоевал Ильяс Галиев, диплома второй степени была удостоена Айдана Кушбаева, а замкнул тройку лидеров Мурат Омаров. Лучший результат среди девочек показала Самира Айтешева. Победители и призеры награждены дипломами, медалями и денежными призами.