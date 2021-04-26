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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:55

Просмотров: 106

В Актау прошел шахматный турнир в честь героев ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Шахматный турнир «Мангистаусцы приходят на помощь» прошел в Актау. Организаторы посвятили интеллектуальные состязания 35-летию событий на Чернобыльской атомной электростанции.

Шахматный турнир к 35-летней дате аварии. Фото предоставлено А.Шайхымовым
Организаторами турнира выступили областной Союз «Чернобыль», управление физической культуры и спорта и шахматная школа «Дебют».

В турнире приняли участие 50 шахматистов в возрасте до 16 лет.

Перед открытием турнира шахматисты чествовали участников ликвидации аварии на АЭС. К слову, ровно в этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС - крупнейшая катастрофа в истории ядерной энергетики.

- Сегодня на рубеже прошедших 35 лет хочется пожелать подрастающему поколению учиться, набираться опыта, чтобы впредь не допустить подобного рода трагедий, - сказал Виталий Черкасский, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Виталий Черкасский говорит, что в те дни родные ждали его и сотни мангистаусцев, как с фронта.

- Около 2 500 мангистаусцев участвовали в ликвидации аварии. Мы посвятили турнир памяти тем, кого нет с нами, и тем, кто сейчас продолжает строить мирную жизнь вместе с нами – молодым поколением казахстанцев, - прокомментировал Анвар Шайхымов, руководитель школы «Дебют».

Главный приз турнира завоевал Ильяс Галиев, диплома второй степени была удостоена Айдана Кушбаева, а замкнул тройку лидеров Мурат Омаров. Лучший результат среди девочек показала Самира Айтешева. Победители и призеры награждены дипломами, медалями и денежными призами.




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Шахматный турнир в Актау


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Комментарии ( 1 )

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Maximus (Посетители) Сегодня, 18:19
Красавцы. Без масок в карантине таком. Хорошие фото чтобы ещё на пару месяцев в красной зоне повисеть. Или может турнир проводился на свежем воздухе и в положенное время? Ведь вирус только вечером после восьми активируется...
 
 

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