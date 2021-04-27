Суточное число новых заболевших COVID-19 в Мангистау снизилось

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 2284 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19.
По Мангистауской области зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. 19 из них - жители города Актау, 3 - жители Мунайлинского района, 1 - житель Мангистауского района, 1 - житель Жанаозена, 4 - жители Тупкараганского района.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2494 человека, из них 26 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 12 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и семь летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 5501 случай заболевания COVID-19.
По Мангистауской области зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. 19 из них - жители города Актау, 3 - жители Мунайлинского района, 1 - житель Мангистауского района, 1 - житель Жанаозена, 4 - жители Тупкараганского района.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2494 человека, из них 26 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 12 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и семь летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 5501 случай заболевания COVID-19.