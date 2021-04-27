Мангистауские устюртские уриалы напомнили россиянам о неразберихе с нерабочими днями

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Российский телеканал RT сравнил потерянный вид краснокнижных устюртских уриалов с гражданами России, которые услышали про десятидневные майские праздники.
Шуточное видео разместили на странице телеканала в Instagram.
- На видео краснокнижные устюртские уриалы в Казахстане. Их потерянный вид очень напомнил нам о неразберихе с нерабочими днями, - отмечается в публикации.
Шуточное видео разместили на странице телеканала в Instagram.
- На видео краснокнижные устюртские уриалы в Казахстане. Их потерянный вид очень напомнил нам о неразберихе с нерабочими днями, - отмечается в публикации.
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