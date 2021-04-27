Мангистауские устюртские уриалы напомнили россиянам о неразберихе с нерабочими днями

Российский телеканал RT сравнил потерянный вид краснокнижных устюртских уриалов с гражданами России, которые услышали про десятидневные майские праздники.Шуточное видео разместили на странице телеканала в Instagram.- На видео краснокнижные устюртские уриалы в Казахстане. Их потерянный вид очень напомнил нам о неразберихе с нерабочими днями, - отмечается в публикации.