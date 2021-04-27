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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:10

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Более 1400 квартир планируют сдать в этом году в Мангистау

Об этом сообщил на брифинге Центра общественных коммуникаций Шабай Тажигараев, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным Шабая Тажигараева, в 2021 году по государственной программе «Нұрлы жер» для малообеспеченных семей планируется:

- строительство жилого дома в селе Батыр Мунайлинского района площадью 6,1 тысяч квадратных метров на 80 квартир (планируется сдать до конца текущего года);
- строительство жилого дома в Форт-Шевченко Тупкараганского района площадью 3,9 тысяч квадратных метров на 72 квартиры (планируется сдать до конца текущего года).

По направлению «Кредитное жильё» в 2021 году будет завершено строительство 102,688 тысяч квадратных метров жилья на 1102 квартиры:

- строительство 432-квартирных жилых домов в 19А микрорайоне Актау. Строительство объекта планируется завершить в третьем квартале 2021 года;
- строительство жилых домов третьей очереди микрорайона «Акку».



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