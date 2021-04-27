Более 1400 квартир планируют сдать в этом году в Мангистау

Фото пресс-службы ведомства

По данным Шабая Тажигараева, в 2021 году по государственной программе «Нұрлы жер» для малообеспеченных семей планируется:



- строительство жилого дома в селе Батыр Мунайлинского района площадью 6,1 тысяч квадратных метров на 80 квартир (планируется сдать до конца текущего года);

- строительство жилого дома в Форт-Шевченко Тупкараганского района площадью 3,9 тысяч квадратных метров на 72 квартиры (планируется сдать до конца текущего года).



По направлению «Кредитное жильё» в 2021 году будет завершено строительство 102,688 тысяч квадратных метров жилья на 1102 квартиры:



- строительство 432-квартирных жилых домов в 19А микрорайоне Актау. Строительство объекта планируется завершить в третьем квартале 2021 года;

- строительство жилых домов третьей очереди микрорайона «Акку».