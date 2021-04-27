В Актау ожидают высокопоставленных гостей

В редакцию Lada.kz поступают сообщения о том, что в Актау ожидают визит высокопоставленных гостей.По словам горожан, 26 апреля к центральному флагштоку в 12 микрорайоне стягивали службы охраны правопорядка, но в департаменте полиции не стали комментировать эти сведения.Сегодня, 27 апреля, читатель Lada.kz прислал видео, на котором видно, что на дороге в аэропорт установили шатер.- Ждут кого-то явно на середине дороги в аэропорт, внутри ходит заместитель акима. Видимо, ждут с хлебом-солью высокопоставленное лицо, - рассказал очевидец.Пресс-службы акимов Актау и Мангистауской области не сообщили более подробную информацию.