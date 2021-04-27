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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:01

Просмотров: 4467

В Актау ожидают высокопоставленных гостей

Жители города предполагают, что в Актау ожидают визит высокопоставленных чиновников. Власти города не прокомментировали данную информацию.

Кадр из видеоматериала
В редакцию Lada.kz поступают сообщения о том, что в Актау ожидают визит высокопоставленных гостей.

По словам горожан, 26 апреля к центральному флагштоку в 12 микрорайоне стягивали службы охраны правопорядка, но в департаменте полиции не стали комментировать эти сведения.

Сегодня, 27 апреля, читатель Lada.kz прислал видео, на котором видно, что на дороге в аэропорт установили шатер.

- Ждут кого-то явно на середине дороги в аэропорт, внутри ходит заместитель акима. Видимо, ждут с хлебом-солью высокопоставленное лицо, - рассказал очевидец.

Пресс-службы акимов Актау и Мангистауской области не сообщили более подробную информацию.




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Комментарии ( 7 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 16:14
tolk,
Берегут свои драгоценные тела)).

-Хорошо как бегает. Никто его не догонит!
-За ним и не бегает никто, кому он на фиг нужен...(с)
как-то так...не помню откуда.
 
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  • Ну Ну
  • Placida
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:22
Прокатитесь по городу , области не по маршруту,посмотрите как народ живёт,узнайте о проблемах жителей! А то складывается впечатление ,что катаются свой бизнес охраняют, под усиленной охраной полиции.
 
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  • GuF
  • Daulet201999
  • Pinochet
  • tolk
  • Placida
 Око (Посетители) Сегодня, 14:48
говорят и Мамин в городе и Цой. Видели в поликлинике в Ясин (так по моему называется). И владелец Рихсоса тоже прилетел.))) Видимо, Цою Рихсос показывать приехали))

всё вижу
 
-1
  • Альфарий
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  • tolk
 Empro (Посетители) Сегодня, 14:46
Еще стоит много по дороге на дачи.
 
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  • Daulet201999
  • tolk
 KazAzot-738 (Посетители) Сегодня, 14:34
Кто то еще в Риксосе не был что-ли из слуг народа???
 
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  • tolk
  • Ohotnik
  • watlow
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:16
Любят наши показуху устраивать. Уже 2 дня на выездах из внутримикрорайонных дорог стоят полицаи. Чё шоу устраивать? Ну приехал-уехал.
В Республике Татарстан даже ихний президент выезжает из Кремля всего-лишь в сопровождении одной машины.
,не говоря уже о замах.Никаких оцеплений,постов и дежурств на дорогах не видел...И в глаза не бросается и ничего не раздражает...
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 14:10
Никак от показухи отойти не можем, дороги красят,мусор убирают , перед приездом слуг народа из Астаны. Бедные полицейские с утра по обочинам в степи стоят , что бы оградить жителей олимпа от народа. Попроще будьте! К чему это всё ? Оградились от народа силовиками.
 
 

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